Asunto de autoridad

Sí, mi General Juan Manuel Méndez. Usted está en lo cierto: “La naturaleza no causa desastres, el hombre es que construye vulnerabilidad”. Pero más que “el hombre”, es la falta de autoridad, y no los ciclones, desbordamientos, marejadas y terremotos la causa de tantas víctimas humanas, cada vez que nos llega una desgracia. Por tanto, sí, como usted sugiere: Que las alcaldías y las autoridades nacionales apliquen “mano dura” con las personas que construyen viviendas en lugares vulnerables. Pero puede apostar, mi General (y pregunte por el Ozama) a que no le harán caso. (Seguro que gana).