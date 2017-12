El siniestro inició a las 6:20 de la tarde y fue sofocado tres horas y media después. Darán hoy detalles del origen

Un poderoso incendio causó daños severos anoche al área de prensa del séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El fuego se desató a eso de las 6:20 de la tarde y afectó las instalaciones del parque del Ensanche La Fe por alrededor de tres horas y media, cuando fue cesado por el inminente esfuerzo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Las llamas iniciaron en la parte derecha del “Séptimo Cielo”, extendiéndose hasta el lado izquierdo, cuando arrasó con las cabinas de transmisión y la cafetería. Los cristales empezaron a explotar y los pedazos cayeron desde esa área ya descrita. Rápidamente, los jugadores de los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao fueron evacuados junto con el resto del personal del Estadio Quisqueya. A las 6:45 de la noche, se registró un apagón que dejó el estadio a sombras.

Ante lo sucedido, La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), procedió a suspender el partido que se llevaría a cabo anoche entre los Gigantes y los Leones, perteneciente a la segunda fecha del Todos contra Todos. La brigada de los bomberos del Distrito Nacional recibió una llamada de auxilio a las 6:32 de la tarde, transcurrió 10 minutos para que lleguen a la parte frontal del estadio, en la que comenzaron a apaciguar el fuego con tres camiones. Pero, se les dificultó el acceso, y penetrar el origen del incendio, según lo descrito por el coronel Rafael Del Rosario, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Luego, un camión de los bomberos ingresó al parque de béisbol por lado del dugout de los Leones, que se empleó parte de una estrategia para disolver el fuego desde las gradas. Acto que funcionó a las 9:05 de la noche, cuando se pudo estabilizar el vehículo de bomberos. “Debilitamos más el fuego por la parte frontal, pero es un estadio, son 115 pies de altura, al principio se dificultó el acceso. Hicimos una maniobra de sofocar el área delante, que nos tomó alrededor de dos horas para debilitar el fuego”, agregó Del Rosario. No hubo nadie lastimado, pero se perdieron todos los equipos de las transmisiones radiales tanto del Escogido, como de los Tigres del Licey. “Decidimos enfrentar el fuego, posteriormente, por la parte detrás que es ingresando al terreno de juego, en la que se dificultó estacionar el vehículo de bomberos. Las unidades necesitan un balance normal para poder agilizar las turbinas y bombear agua”, sostuvo Del Rosario.

El estadio no posee una protección contra incendios no más allá de los extintores. “Tres personas se quedaron dentro tratando de apagar el fuego con los extintores, pero no pudieron, inclusive arriesgaron sus vidas tratando de salvar esa área. Minutos después tuvieron que salir por la escaleras de emergencias por el incesante fuego”, indicó Vitelio Mejía, presidente de Lidom.

Darán hoy detalles del siniestro

Mejía, expresó que será hoy cuando darán informaciones concretas de lo sucedido en el viejo parque de béisbol. Sostuvo que será entre 10 y 11 de la mañana cuando se convoque a una rueda de prensa, en el que también se conocerá de la reprogramación de encuentros del Todos contra Todos y del que no descarta jugar en los Estadios Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, y Francisco Micheli, de La Romana.

“Tan pronto como se controle el incendio, vamos a reunirnos con los equipos para ver como definimos el seguimiento que se le va a dar al torneo. Ahora, habrá pelota. Tenemos varios estadios en los cuales se puede jugar pelota”, manifestó Mejía.

Adelantó que el juego de hoy entre Águilas y Licey fue suspendido.

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que una comisión de la entidad evaluará los daños registrados en el estadio. En tal sentido, expuso que otra dirección estará trabajando en el diseño y los presupuestos que se requieren para restablecer todas las áreas afectadas por el incendio, lo que se haría en el periodo muerto de la temporada de béisbol. “Una vez extinguido el incendio, vamos a hacer una evaluación dirigida a que se pueda seguir jugando béisbol y que la estructura esté asegurada y que no represente ningún tipo de peligro. También vamos a hacer un diseño y presupuesto y ver de dónde va a salir el dinero si es de la Liga, si el Estado va a colaborar, del Ministerio de Deportes o de dónde”, sostuvo Castillo. Además de Mejía y Castillo, también estuvieron presentes el ministro de Deportes, Danilo Díaz; el director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista; el alcalde David Collado, así como el comisionado de béisbol, Ricky Noboa.

Cronistas deportivos quedaron “atónitos”

Varios de los cronistas que cubren las incidencias del torneo invernal desde “Séptimo Cielo” quedaron atónitos por el siniestro, que aparentemente inició en uno de los aires acondicionados próximo al área de la cafetería. “Gracias a Dios que el incendio no sucedió a las 9:00 de la noche, por la cantidad de gente que se esperaba para este partido. Dios metió su mano”, expresó Neftalí Ruiz, de SIN. Otros como Marcos Sánchez y Álex Luna eran también de los que se encontraban en el palco de prensa, otra de las áreas que fue devorada por el incendio. “Desde que vimos el humo, salimos corriendo de una vez. Esto nunca había sucedido en este estadio desde su inauguración en 1955”, relató Sánchez. Asimismo, otros cronistas perdieron sus herramientas de trabajo como laptops y cámaras.