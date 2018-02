Amarante Baret afirma el PLD parece que tiene “arterosclerosis”

El dirigente peledeísta Carlos Amarante Baret afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luce como una organización “paralizada, petrificada y afectada de arterosclerosis”.



Según el diccionario médico, la arterosclerosis es “un conjunto de enfermedades en las que se produce un engrosamiento de la pared arterial con acúmulos de lípidos y la consecuente pérdida de elasticidad”. Según un comunicado de su equipo de prensa, Amarante Baret espera que este mes el Comité Político de su partido se reúna para consensuar lo relativo a la ley de partidos políticos.

“Yo también quiero que el Comité Político se reúna. No tengo fecha, no he oído nada. Yo espero que nos convoquen en este mes de febrero, porque ya llevamos cuatro meses sin reunirnos. Hay que llegar a consenso, y para llegar a consenso, naturalmente, tenemos que reunirnos, y por eso yo espero que en los próximos días el Comité Político sea convocado para abocarnos a tratar múltiples temas”, indicó.

Afirmó que el máximo organismo peledeísta debe poner las reglas claras a todos los movimientos que se están desatando a su interior. “Como miembro del Comité Político, quiero que se reúna para que lo reactiven y ponga reglas claras en todos los movimientos que se están desatando a lo interno de la organización y para que el partido coja su cauce y se prepare para las batallas venideras”, expresó el funcionario.

Abogó por más espacio para los jóvenes en la política. “Nosotros, desde el Gobierno, hemos estado facilitando la inserción de los jóvenes, tanto en el mercado laboral como también en el ambiente educativo con el apoyo que el presidente le está dando a la educación superior y con la revolución educativa, pero donde yo siento un gran retraso y una gran desigualdad y poca participación de los jóvenes es en el aspecto de la política”, agregó.