Entidad denuncia autoridades están incautando leche a granel

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (Conadeco) denunció este martes que la incautación de leche en polvo al detalle, realizada por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), “perjudica a las familias pobres, quienes tienen inconvenientes para adquirir ese producto”.

“Las autoridades están tomando la medida de incautar la leche, pero no están creando una solución para que las amas de casa pobres puedan adquirir el producto. Hay una especie de negación de que las familias puedan alimentarse con la leche porque no encuentran ahora un abasto normal”, dijo Sandino Bisonó, presidente de Conadeco.

El dirigente que lucha en favor de los consumidores alertó que ante la escasez de la leche en polvo al detalle, las amas de casa están recurriendo a comprar como sustituto un producto que no está apto para el consumo humano.

“La gente está comprando esto que no es leche. Ese producto no es apto para el consumo humano, sin embargo, muchos comerciantes y colmaderos lo están vendiendo como leche y las amas de casa que lo ven que es un polvo blanco; creen que es leche y lo compran. Esto no tiene ninguna condición de la leche, por lo cual no alimenta y no tiene ningún tipo de vitamina”, dijo Bisonó al presentar una funda con un polvo blanco durante una rueda de prensa.

Sostuvo que a las amas de casa pobres, la Digemaps las ha dejado sin alternativas, ya que al retener el producto a los comerciantes ha secuestrado la posibilidad de que el alimento llegue a las familias.

Bisonó expresó que Conadeco ha exigido que se pongan las claras las reglas de juego con respecto a la comercialización del referido producto y calificó como discriminatorias las incautaciones ejecutadas por Digemaps, porque de 14 marcas que se distribuyen en el mercado dominicano, solo una ha sido afectada.

Asimismo, dijo que la leche importada en fardos de 55 libras, permitida por los organismos oficiales, debe llegar tanto a los consumidores como a la industria que la utiliza para la fabricación de quesos, yogourt, galletas y dulces.

“Lo que debe hacer es tomar su expendio de una manera adecuada, pero que no sea a granel”, agregó Bisonó, quien propuso a la Digemaps establecer dispensadores para que las amas de casa puedan comprar la leche en colmados, almacenada en sobres normados con calidad e inocuidad garantizada.

Manifestó que la Digemaps debe buscar la fórmula que resuelva la comercialización de la leche en polvo, ya que su uso es una necesidad esencial para las familias que precisan de ese producto para alimentar a niños y a envejecientes.