Tiffany & Co. abre sus puertas en BlueMall Santo Domingo

La joyería estadounidense, Tiffany & Co. inaugura una nueva y exclusiva tienda en el centro comercial BlueMall, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana.

Este nuevo espacio ofrece a sus clientes una experiencia única, donde se fusionan la artesanía, el arte y la herencia. La firma apuesta por brindar una atención exclusiva que va más allá de las tiendas tradicionales. Principalmente, integrando todas las características de esta legendaria boutique para presentar sus creaciones al público dominicano.

Con esta nueva ubicación en la capital de la República Dominicana y tras la reapertura de The Landmark, Tiffany & Co. revela su más reciente concepto de diseño, reflejando la evolución de la marca y reafirmando su icónico sello de sofisticación.

El espacio está concebido para ofrecer una experiencia inmersiva. En sus paredes expone obras de arte del alemán Casper Jansen, un artista radicado en Mallorca, España, cuyas piezas abstractas invitan al público a reflexionar sobre sus propias experiencias y recuerdos.

Como si de un museo se tratase, la joyería brinda a sus selectos clientes la oportunidad de admirar colecciones icónicas como Lock by Tiffany, HardWear by Tiffany, T by Tiffany y Knot by Tiffany.

Con esta apertura, la reconocida tienda impulsa el progreso de un emocionante capítulo para Tiffany & Co. y refuerza su dedicación y el compromiso en la región caribeña.

Acerca de Tiffany & Co.

Fundada en la ciudad de Nueva York en 1837 por Charles Lewis Tiffany, Tiffany & Co. trasciende los límites de la joyería fina. Es un ícono global de elegancia, diseño innovador y artesanía de la más alta calidad. Cuenta con más de 300 tiendas en todo el mundo y un equipo de más de 14,000 empleados apasionados.

La firma se dedica a crear piezas excepcionales con 3,000 artesanos expertos, quienes cortan diamantes de Tiffany con una calidad inigualable. Su técnica se refleja en el diseño, la fabricación y comercialización de cada una de sus joyas, relojes y accesorios de lujo.

Mirando hacia el futuro, Tiffany & Co. reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la responsabilidad social.

La compañía se dedica a realizar sus proyectos de manera responsable, preservando el medio ambiente, priorizando la diversidad, la equidad y la inclusión. Asimismo, generando un impacto positivo en las comunidades donde opera.