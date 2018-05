Santo Domingo.- El actual presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, presentó este lunes sus aspiraciones como candidato a la Presidencia de ese partido para las elecciones del 2020.

Pared Pérez planteó la necesidad de que en las elecciones del 2020, el Partido de la Liberación Dominicana lleve un candidato presidencial capaz de garantizar la unidad y la renovación, de manera que asegure el triunfo, y así alcanzar la cima por sexta ocasión.

“Hoy me dirijo a ustedes, para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos… obtener el más alto honor que pueda recibir alguien que ha dedicado su vida al servicio de los demás; el honor de ser en el 2020, el presidente de todas y todos los dominicanos, y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el progreso y el bienestar”, dijo Pared Pérez al anunciar sus aspiraciones presidenciales a la Nación, mediante una cadena de radio y televisión.

Indicó que, a pesar del extraordinario desarrollo, aún confrontamos grandes desafíos. “Y no tengo la menor duda de que sólo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos”.

Resaltó el deseo de simpatizantes y miembros del PLD que plantean la postulación de un candidato que represente la renovación y la unidad, que garantice, además, la continuidad en el Gobierno, el desarrollo y la prosperidad de todos los dominicanos.

Dijo que basado en su trayectoria de hombre del partido, conocida experiencia de Estado, con la ayuda de Dios, el apoyo de su familia y el respaldo de los dominicanos y dominicanas, está dispuesto a asumir el reto y aceptar con honor el mismo.

Pondera gobiernos del PLD

En el marco de su discurso de aspiración presidencial, Reinaldo Pared Pérez citó que, en cinco períodos de gobierno del PLD, partido al que definió como la más grande y exitosa agrupación política del país, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, como presidentes de la República, han promovido y alcanzado que la República Dominicana logre el mayor grado de desarrollo en su historia.

Mientras hablaba al país, el Senador mostraba imágenes en videos que describían casi una docena de aspectos fundamentales, mediante los cuales, los gobiernos del PLD han hecho posible los avances y el desarrollo que experimenta el país.

Reinaldo Pared Pérez refirió el crecimiento económico, la revolución experimentada en materia educativa, los avances del sector salud, sobre todo en lo referente a la construcción y modernización de hospitales, así como el desarrollo agropecuario con las visitas sorpresa incluidas y la dignificación de las viviendas, poniendo como ejemplo los proyectos “La Nueva Barquita”, “Boca de Cachón” y “Ciudad Juan Bosch”.

Otros logros del PLD y que fueron señalados por Pared Pérez, fueron: “Nuevas carreteras, el sistema nacional de emergencias 9-1-1, de altísimo impacto en la población, el irrefutable ejemplo de transparencia con la emisión del decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público, creando el portal de compras y contrataciones del Estado”,

Explicó que el crecimiento económico se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional.

“El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos, realidad irrefutable, valorada y en muchos casos, emulada por países del área y del resto del mundo”, aseguró Pared Pérez, al anunciar sus aspiraciones presidenciales.

