“He pasado de ser una simple observadora a implicarme en los asuntos”

Bajo un techo de familiaridad que invita a reconocer a una creadora conceptual, reveladora de un ejercicio de revisión y reafirmación de sus propias raíces, nuestra entrevistada, la artista visual dominico-americana, Lucía Hierro, radicada en Estados Unidos, presenta actualmente en la galería “Casa Quien” la muestra “Aquí y allá”, impregnada de nostalgias muy puntuales; añoranzas y modos de consumo. El curador de esta exposición, Luis Graham Castillo, destaca que lo esencial en este conjunto es el vínculo. No solo el generado por artista-obra-público, sino también por las conexiones que produce entre la diáspora dominicana en Nueva York y las regiones en su memoria y sueños que, desde siempre, la mantienen conectada a sus raíces… Con ella tuvimos la oportunidad de conversar, a propósito de su visita al país para la inauguración de la muestra.

Cuéntanos brevemente sobre tu formación artística…

Consideré seriamente una carrera artística en mi último año del bachillerato. Acababa de regresar de República Dominicana y me sentía un poco fuera de lugar en mi propia ciudad. Ingresé al programa sabatino Cooper Union, a través del cual los estudiantes que no asistieron a una escuela secundaria especializada en arte son guiados para poder luego postularse a una carrera universitaria artística. Durante el curso, tuvimos la oportunidad de visitar los estudios de varios artistas, entre ellos el de Miguel Luciano; esto me abrió los ojos a la posibilidad de ser un artista visual. De ahí mis estudios por cuatro años en Suny Purchase College y un programa de maestría de dos años en Yale University. Esta vivencia académica fue absolutamente necesaria. Creo que cuando ingresas en un campo que te encanta, especialmente uno que ha tenido un impacto tan importante en la sociedad, es tu deber estudiarlo lo más posible, y para mí siempre fue un objetivo hacerlo junto a los más dedicados artistas y profesores.

¿Qué géneros abordas y qué te motiva a ello?

Un poco de todo. Creo que el concepto detrás de mi trabajo me impulsa a los materiales y técnicas, y las obras de arte que veo en mi día a día, las que trabajo.

En cuanto a temáticas, ¿cuáles son de tu especial interés?

La cultura y cómo construimos nuestra identidad. Cómo se nos comercializan los objetos y nos transformamos o

cedemos a dichas tácticas. También me interesa mucho el intercambio entre la República Dominicana y Nueva York.

¿Qué mensaje buscas transmitir con tu trabajo?

Siempre digo que no tengo respuestas, sino muchas preguntas, y espero que quienes se topen con mi trabajo se queden con este mismo sentimiento.

¿Qué esperas del público?

Intento no esperar mucho, pero hay una parte de mí que sí quiere un momento de introspección sobre cómo circulamos, interactuamos, consumimos, y al tiempo somos consumidos.

¿Cómo valoras la recepción de tu propuesta?

Por ahora creo que las intenciones detrás de mi trabajo han sido entendidas. He recibido respuestas increíbles de parte de la población dominicana más joven de Nueva York, que se mostró feliz al entrar en un espacio de la galería y ver partes de su mundo allí. Todo viene de una exploración muy honesta en la que trato de entender mi propio lugar en este mundo desordenado. Creo, y espero, que cuando cualquier trabajo proviene de ese lugar, las personas sienten una conexión especial con él.

¿Cómo entiendes ha evolucionado tu visión artística a lo largo del trayecto?

La respuesta a esta pregunta está en mi declaración artística, que la he mantenido adicionando algunas ideas nuevas que incluyen una narrativa más amplia, y sé con certeza que las redes sociales y la forma en que se difunde la información, hoy día, juegan un papel importante en esto. Los problemas centrales siguen ahí, pero definitivamente he pasado de ser una simple observadora a implicarme en los asuntos. Tenía miedo a arriesgarme, pero ahora creo que a medida que sigo estos fuertes impulsos y los cuestiono, avanzo.

¿Qué hay de la Lucía joven en la actual, artísticamente hablando?

Siempre me ha interesado el juego entre el color y la manera en que las personas abordan un trabajo desde su percepción inicial del mismo. Cómo el color juega un papel importante en esto y en cómo podría subvertir las expectativas.

¿Qué nunca negociarías como artista?

Lo que vale mi tiempo y experiencia.

Interés

Me gustaría jugar un poco más con proyectos similares al de las bolsas y las piezas de mi serie Mercado, así como otros proyectos escultóricos a gran escala”.