Juliana: “extraño mi pelo, extraño cantar,  extraño mi vida”

La merenguera Juliana continúa su lucha contra el cáncer de mama, dándole la oportunidad a sus seguidores de ver cada paso que da.

Mientras recibía su quinta quimioterapia, la artista manifestó que, aunque se siente “un poco más débil que ayer”, no está ni cerca de rendirse.

“El tiempo parece estar pasando rápido, pero para mí no… para mí estos meses han sido una eternidad”, sostuvo la intérprete de “Pesadilla de amor” a través de Instagram, donde se dejó ver en pleno proceso de la quimio.

A la mambera le resulta “increíble” la forma cómo han cambiado sus días. Incluso, de las tantas cosas que antes se quejaba, como ir al gimnasio, ahora las anhela.

“Y ni hablemos de todo lo que este ‘trayecto’ me está dejando ver y me está enseñando. Hay días que son difíciles y me siento mal, física o emocionalmente y es normal”, escribió. Otras cosas que extraña son su pelo y cantar.

“Extraño mi pelo… extraño cantar… extraño mi vida”, finaliza en su post.