Miriam Germán pide al presidente del PJ frenar irrespetos a jueces por parte del MP

La presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito, reclamó este lunes al presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, descontinuar la actitud permisiva frente a faltas de respeto y desconsideraciones a esos profesionales por parte del Ministerio Público.

En una carta que envió a Germán Mejía, manifestó que los jueces merecen que él asuma la respuesta adecuada frente a la advertencia hecha por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, quien dijo que las “tácticas dilatorias” de los abogados defensores en el caso odebrecht responden al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad.

“El Ministerio Público en todos los estamentos es lo que es; una parte del proceso, y si a veces tomamos frente a abogados, irrespetuosos una respuesta ríspida, no veo la razón para que sea diferente con el Ministerio Público, ambos son partes”, manifestó en la misiva que fue leída en el programa radial “El Zol de la mañana”.

En sentido, Germán Brito manifestó que en su condición de miembro, espera que Germán Mejía “asuma su papel, entre nuestros deberes no está callar ante el insulto, después de todo, masoquistas no somos”.

A continuación la carta integra

Magistrado,

Mariano Germán Mejía,

Juez de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

Su Despacho,

Honorable Magistrado:

Cortésmente, por medio de la presente, quiero hacer algunas anotaciones acerca de afirmaciones de la Procuraduría General de la República.

En el día de ayer, en un comunicado de la Procuraduría General de la República, suscrito por la Dra. Laura Guerrero Pellestier, Directora PEPCA, quien entre otras cosas, afirma refiriéndose a las recusaciones lo siguiente: “que las tácticas dilatorias responden a la interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad”.

De esta afirmación, que no creo que tenga precedentes, se desprende que la Procuraduría General de República, el Magistrado Ortega es el único que “no favorece la impunidad, ni es favorable a la acusados”.

Con este parecer la Sra. Guerrero Pellestier a un Magistrado como Francisco Ortega, de cuya imparcialidad y decencia no dudo, lo presenta como el único capaz de “no favorecer la impunidad ni es favorable a los procesados”. Tangencialmente esta información conlleva una ofensa al Magistrado Ortega, Presentándolo como incondicional de la Procuraduría General de la República, (que después de todo, es solo una parte), e insulta a los demás 15 jueces porque se desprende que ninguno es capaz de obrar limpiamente sin hacerse cómplice de procesados y de la impunidad.

De los procesados originales hubo ocho a quienes se sacó de sus hogares, con un despliegue de fuerza como si se tratase de alguien de Ejecito Islámico, convocó la Procuraduría General de la República la prensa para que presenciara el espectáculo (contra en el expediente mal enviado por la P.G.R), se pidió prisión preventiva por nueve meses, año y medio y otras medidas.

Hoy más de un año después, la Procuraduría General de la República, sin mayores explicaciones dice que archiva provisionalmente por no encontrar pruebas. Muy bien.

Hacerlo, y si no hay pruebas, es un acto de justicia, para esos procesados, pero el organismo que ejerció esa facultad, quiere ahora que la Suprema Corte de Justicia se despliegue a sus pretensiones, como si tuviéramos con ellos un mal entendido espíritu de cuerpo, cuando cualquier estudiante que curse las asignaturas iniciales, sabe que nuestros papales son diferentes y que no somos subordinados el uno del otro.

No recuerdo que ningún Juez saliera ninguna calificación por este de sus atribuciones, resulta que ahora nos vemos los jueces frente a afirmaciones descalificadoras, por el conocimiento de una recusación que no es una táctica dilatoria, es un instrumento que tienen las partes y que está relacionado con el derecho a un Juez imparcial.

Si el pleno de la Suprema Corte de Justicia designa un Juez que sea de la confianza o del agrado de la Procuraduría, tiene abierta la misma vía que usaron los imputados.

Creo que de un tiempo a esta parte, no sólo está la Procuraduría General de la República se ha acostumbrado a irrespetarnos y pienso que ello obedece a que nadie nunca le ha recordado que son solo una parte en el proceso y que los jueces son terceros imparciales.

No olvido un Procurador que por razones políticas no recurrió una decisión relacionada con el Senador Félix Bautista, dijo: “no recurro porque esa Suprema no me merece confianza, sé cuál va a ser el resultado”.

Señor Presidente, le reclamo firmemente que en su condición de cabeza del Poder Judicial no continúe con la actitud permisiva frente a faltas de respeto, desconsideraciones, cada uno de nosotros, miembro de este cuerpo, merecemos que usted asuma la respuesta adecuada frente a sugerencias aviesas , afirmaciones desconsideradas, el Ministerio Público en todos los estamentos es lo que es; una parte del proceso, y si a veces tomamos frente a abogados, irrespetuosos una respuesta ríspida, no veo la razón para que sea diferente con el Ministerio Público, ambos son partes.

En mi condición de miembro, espero que usted asuma su papel, entre nuestros deberes no está callar ante el insulto, después de todo, masoquistas no somos.

Sin otro particular, se despide con sentimiento de estima,

Atentamente,

Miriam C. Guermán Brito

Presidenta de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia

Nota relacionada: PEPCA:“Tácticas dilatorias abogados de imputados caso Odebrecht pretenden designación de juez favorable a impunidad”