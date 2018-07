Oppenheimer advierte riesgos por causa de una guerra comercial

El periodista Andrés Oppenheimer advirtió ayer que si se produjera una guerra comercial y una caída del comercio, eso afectaría no solo a los países involucrados en esa guerra, sino a todo el mundo, en especial a los países manufactureros como México, Centroamérica y República Dominicana.



“Si los países importan menos, entonces hay menos exportación. Se verían afectados también los países suramericanos que exportan materia prima a China, pues si esa nación deja de crecer como venía creciendo, va a consumir menos”, indicó.

De otro lado, indicó qué hay una revolución del mundo del trabajo y que eso se va a acelerar en los próximos años. Expuso que toda esa ola de automatización y robótica afectará a todos los países en especial a aquellos de ingresos medios, como República Dominicana. Dijo que para enfrentar esta situación lo primero que se debe hacer es crear una cultura de la innovación, porque los innovadores creen en un ecosistema donde se veneran a los innovadores, como Silicon Valley, Israel y otros lugares.

Oppenheimer, entrevistado cuando participó en el Segundo Foro del Mercado de Valores, abogó por crear una cultura de educación como tienen los asiáticos, no solo esperando que el Gobierno lo haga, sino donde exista una cultura de la educación familiar y en la que se invierta tiempo y dinero en educar a los hijos. “En América Latina se ahorra para llevar a sus hijos a Disney y no para educarlos”, criticó. Y para acentuar más sobre el tema citó a un escritor que ha planteado que la educación es demasiado importante para ser dejada a los gobiernos. Expuso que eso no se debe dejar en manos de gobiernos que piensan en tiempo de campaña. “Los gobiernos piensan en las infraestructuras. Piensan en la foto, en un puente o escuela. Se invierte en el escuela, pero no en capacitar a los maestros. Y la única forma de mejorarlo es con presión social de la población y de los empresarios”, expuso.