Maluma… y del país Natti Natasha

Santo Domingo.- Natti Natasha nació en Santiago, se estableció en Estados Unidos en busca de nuevos horizontes y ahora regresa a su tierra por la puerta grande para ofrecerle a sus fanáticos un concierto que llevaba mucho tiempo acariciando.

La artista dominicana, que está en un gran momento gracias a éxitos como «Criminal», que grabó junto a Ozuna y contabiliza más de un billón de views en YouTube, tendrá la oportunidad de cantar su selecto repertorio el próximo miércoles 15 de agosto en el Palacio de los Deportes, con una producción de Gamal Haché. Este concierto es presentado por Ron Brugal, MasterCard, Mercedes Benz-Autozama, BHD León y Claro.

«Este es el escenario ideal para que Natti tenga a sus manos los recursos de producción para una artista de su nivel», comentó Gamal Haché. «Ella brota de entusiasmo de poder volver actuar ante su gran fanaticada dominicana, y está preparando un show muy especial».

La intérprete de «Quién sabe», su sencillo más reciente, actuará en el Palacio de los Deportes junto al astro colombiano Maluma, nombrado esta semana como Agente de Cambio en la edición 2018 de los Premios Juventud, celebrados en Miami.

En marzo pasado, Natti Natasha participó en la edición 2018 de los Premios Soberano que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), y se llevó a casa dos estatuillas: Artista destacada en el extranjero y Colaboración del año, precisamente por «Criminal», galardón que compartió con Ozuna. Esa noche, fue parte de un espectacular segmento musical junto a la sensación boricua.

Natti está en un momento estelar de su carrera. Debutó en el 2012 con el álbum All About Me, luego de fichar para el sello de Don Omar, Orfanato Music Group. Desde ese entonces, su música ha ido en ascenso gracias a sus pegajosas composiciones y colaboraciones con artistas como Ozuna, Farruko, Bad Bunny, Becky G, Thalía y Daddy Yankee.

Los precios de las boletas para este concierto son: RD$1,900 en área general, RD$3,900 en VIP, RD$7,900 en Front Stage Gold y RD$12,500 Front Stage Platinum. Las boletas están disponibles en los puntos de ventas y atención al cliente de UEPA Tickets, CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo.