Vinicio Castillo dice dinero de partidos sería insuficiente para costear primarias

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró improcedente la propuesta de Luis Abinader de que las primarias de los partidos sean organizadas por la Junta Central Electortal -JCE- con los dineros consignados por la ley para entregar a las organizaciones políticas, ya que no llegarían ni al 40% de su costo.

“El presidente de la JCE ha sido muy claro en cuanto a que organizar primarias costaría igual o más que unas elecciones generales. El equipo técnico de la Junta evalúa en más de 5 mil millones de pesos su costo estimado. La propuesta de Luis Abinader de que se destinen los dineros que le tocan a los partidos que decidan ir a primarias abiertas serían totalmente insuficientes y no llegarían ni siquiera al 40%”, expresó Castillo Semán.

“El amigo Luis Abinader comete un grave error político tratando de ignorar las advertencias sanas y serias hechas por el Pleno de la Junta Central Electoral, de que no está en condiciones de organizar primarias a los partidos políticos, no sólo por su costo económico, sino por su complejidad logística y por los miles de reclamos que podrían suscitarse faltando pocos meses para las elecciones generales del 20”, agregó el ex legislador.

“La sociedad civil, PC, Finjus, JCE y el 90% de los partidos de oposición se oponen a que el organismo electoral se involucre directamente como responsable de la organización de las primarias de los partidos. Es un error táctico y estratégico de Luis y el PRM haber adoptado una propuesta contraria”, concluyó Castillo Semán.