ADP denuncia falta de profesores en escuelas

Profesores de la seccional noroeste de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciaron ayer la falta de profesores y personal administrativo en varias escuelas, especialmente en la denominada Puerto Isabela, ubicada en el sector de Cristo Rey, la cual fue inaugurada el pasado mes de julio.



Cristino Merán, presidente del gremio en esa demarcación, dijo que sólo hay designados trece maestros para una matrícula de 702 estudiantes, cuando en realidad se necesitaría un mínimo de 23 docentes. Dijo que otros cinco fueron designados por contrato en violación a los concursos de oposición.

Indicó que tampoco están entregando completo el almuerzo escolar, ya que apenas están sirviendo 500 raciones de almuerzo y 541 de desayuno, dejando sin alimentación a alrededor de 200 estudiantes.

Asimismo, el dirigente también denunció el deterioro de varios centros educativos, como la escuela Profesor Juan Bosch, la cual fue sometida a un proceso de remozamiento desde hace más de tres años y que aún no concluye, donde asegura abundan las filtraciones de los techos y los baños están en pésimas condiciones.

Otra escuela en malas condiciones es la Escuela Especial de Santo Domingo, en donde dice es un peligro entrar por el constante desprendimiento de pedazos de los techos y filtraciones que afectan la salud de estudiantes y profesores.

Refirió que en el liceo técnico Víctor Estrella Liz (Perito) no hay comedor para el almuerzo escolar a pesar de que lleva cuatro años en construcción y no avanza más de un 25%. Igualmente, denunció que en el Politécnico Artes y Oficios no cuentan con los materiales para los distintos talleres que allí se imparten.

“Este Comité ejecutivo municipal no entiende cómo, a pesar de la propaganda mediática de las autoridades del Ministerio y los miles de millones de pesos que maneja el ministro de Educación y su equipo, hoy en día la situación de la educación en nuestra zona esté en esas condiciones tan negativas”, dijo Cristino Meran en rueda de prensa.