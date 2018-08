Douglas Bournigal nació el 11 de enero de 1956, en la Clínica Bournigal de Puerto Plata. Realizó sus estudios primarios en el colegio San José, luego la intermedia en la Escuela Antera Mota y en el Liceo José Dubeau. Se graduó de bachiller en el Colegio San Felipe. Douglas era un dolor de cabeza para sus profesores, porque siempre mostraba un gran conocimiento de los temas, muy por encima del promedio. Tenía una capacidad de captar lo estudiado muy por encima de la mayoría. Sólo tenía que leer una vez los textos y era capaz de discutir a profundidad el tema.

Bien temprano decidió que su hobby principal (entre muchos) era la aviación. Desde los avioncitos de papel, de cordel, luego control remoto, y al final piloto privado de avión monomotor, bimotor, y hasta “sin motor”. También era experto en pilotar helicópteros. Combinó bien la medicina con la aeronáutica, y se hizo médico experto en aeronavegación privada y de ambulancias, según relata su primo hermano, el Dr. José Natalio Redondo. De igual forma, el Dr. Redondo afirma: “No tengo dudas de que el tío Leonel Bournigal fue el que más lo influenció para estudiar medicina, aunque ya tenía antecedentes muy exitosos de muchos médicos en la familia, de ambos lados, tres generaciones antes”.

El Dr. Douglas Bournigal Redondo, graduado con los más altos honores en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, demostró siempre ser un estudiante brillante. Para quienes éramos más jóvenes, Douglas fue un referente, ya que no sólo sacaba las mejores notas, sino que tenía tiempo para llevar una vida normal. Luego se trasladó a Miami donde rotó por el Jackson Memorial Hospital, para luego ingresar a la prestigiosa Cleveland Clinic, centro mundial de referencia en cardiología. Allí estuvo desde el 1983 al 1987. Regresó al país para desarrollar una práctica de Cardiología, aún teniendo ofertas muy buenas en Estados Unidos, con la intención de contribuir a la cardiología dominicana.

Ha sido el cardiólogo dominicano más joven en ser admitido como Fellow del Colegio Americano de Cardiología. Además, fue pionero en el uso de la Ecocardiografía Transesofágica. Fue, además, pionero en el uso de estreptokinasa en el manejo del infarto agudo del miocardio. El Dr. Carlos García Lithgow y el Dr. Bournigal realizaron la primera angioplastia primaria de rescate ante un infarto agudo del miocardio. Tenía licencia para ejercer en Estados Unidos, tras aprobar el American Board of Internal Medicine, en las secciones de medicina interna y enfermedades cardiovasculares. Entre otras publicaciones contamos “Stress echocardiography for predicting cardiac events in octogenarians: is myocardial perfusion scintigraphy necessary anymore?” en 1996 y “Recurrent ventricular tachycardia in a patient with a peritoneovenous catheter” en 1987. Laboró en diversos centros del país como Hospiten y Cedimat, en los que descolló por su extraordinaria capacidad y por sus deseos de enseñar.

Piloto con gran experiencia y miles de horas de vuelo, también llegó a ser examinador de primera clase de la Agencia Americana de Aviación, la FAA. Activo como piloto y en su aeroclub, su influencia e importancia se reflejan en las palabras del director de Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera: “Ha fallecido un gran dominicano, un entusiasta propulsor de los avances de la aviación en República Dominicana, cercano colaborador de los organismos del sector aeronáutico, profesor en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas”. El domingo 19 de agosto del 2018, su vida terminó debido a un accidente en un planeador. Todos sus amigos recibimos la noticia con profundo dolor y consternación. Pero su ejemplo de vida y legado nos dejan un gran recuerdo que prevalecerá en su justa dimensión a través del tiempo. ¡Que descanse en paz!