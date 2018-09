Hipólito sobre reelección: “Eso no va, ni puede ir, ni lo vamos a aprobar eso”

El expresidente Hipólito Mejía declaró este jueves con contudencia que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no votará por una nueva modificación constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina.

“Eso no va, ni puede ir, ni vamos aprobar eso; más contundente no puedo ser, Dios Patria y Libertad, eso no va ni puede ir, ni lo vamos aceptar tampoco”, subrayó.

Cuestionado sobre si el PRM votará unificado en contra de otra reforma para la reelección, respondió: “No sé, pero esa es mi posición, y con diez, 15 o 20 diputados que tengamos, ya con eso es suficiente, así que no hay posibilidad de eso”.

Mejía dio la declaración en el programa radial Gobierno de la Mañana de la emisora Z-101.