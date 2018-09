Amarante Baret asegura primarias abiertas serían lo mejor para el PLD

Santo Domingo.- El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, dijo que esa organización no tiene padrón para realizar unas primarias cerradas, lo que se suma al temor de sectores internos a las primarias abiertas.

“En el partido no hay padrón para hacer primarias cerradas. Yo le llamo padrón de sobaco. La gente anda con su padrón ahí (debajo del brazo) y al final cuando vienen esos procesos vienen los líos. Se llenan las actas, se les ponen votos a gente que no los ha obtenido, el proceso es maleado”. “Algunos sectores internos del partido le temen a las primarias abiertas. Pero lo cierto es que no hay porqué temer a un ejercicio democrático”, indica el precandidato peledeísta.

Expresa que a falta de árbitros, confía en las facultades que tendrá la Junta Central Electoral (JCE) para regular los procesos internos, bajo el amparo de la Ley de Partidos, que a su juicio hará a los partidos más transparentes y democráticos.

En cuanto a sus aspiraciones afirma que busca concitar el apoyo de sectores próximos al presidente Danilo Medina. “Estamos concitando el apoyo mayoritario del sector del presidente de la República, pero al mismo tiempo estamos llegando a sectores sociales, económicos, comunitarios, que ven en nuestra propuesta un paso importante para seguir avanzando en el cambio necesario”, dijo al ser entrevistado en el programa Síntesis con Michael Hazim.

Amarante Baret consideró que su partido no debe tener caudillos y no debe volver atrás. “Eso molesta a algunas personas, pero no es un ataque a nadie, es simplemente una posición política que tiene que ver con la necesaria renovación que tiene que producirse”, dijo el también miembro del Comité Político del PLD,.

Detallando sus ofertas electorales, dijo que el país necesita de una cultura de exportación que aumente la generación de divisas por encima de los US$23 mil millones actuales, además de una fuerte política de control migratorio. “Aquí el que no está en regla, el que no tiene sus papeles, se va, porque ya hemos hecho demasiado. Somos un país que tenemos 2.7 millones de pobres y no podemos seguir recibiendo pobres”.

El también ex ministro de Educación ha determinado que se necesita fortalecer la formación docente con formadores extranjeros, que mejoren la calidad de los maestros desde las aulas universitarias, además de mejorar el contenido de la enseñanza. Dijo que de ganar la presidencia ayudaría a la clase media con la cobertura parcial del costo de la matriculación en colegios privados.

Amarante Baret, también ex ministro de Interior y Policía, dijo que de convertirse en el sucesor de Danilo Medina procuraría retomar el control de los barrios reprimiendo a grupos violentos.

