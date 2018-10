Se entrega a través de CDN hombre acusado de matar sargento en Bayaguana

Santo Domingo._ Un hombre que está acusado de ultimar a un sargento mayor en Bayaguana, provincia Monte Plata, se entregó este lunes a través de las cámaras de CDN, canal 37.

Eliezer Mota Santana llegó al edificio de Multimedios del Caribe acompañado del padre Frankely Rodríguez, de la iglesia Paz y Bien, del Ensanche Ozama, quien dijo que entregaba al implicado a través de un medio televisivo porque eso garantizaba su vida.

De su lado, Mota Santana se declaró inocente del hecho que se le imputa y explicó que aunque estaba en el grupo que mató al sargento, él no participó en el hecho. Dijo que conoce a “Melvin”, hombre que presuntamente disparó contra el agente, pero que no sabe dónde reside.

“Yo andaba, pero no disparé, no puedo tapar el sol con un dedo, decir las cosas como no son, yo andaba, pero yo no disparé. No sé por qué a esa persona la están buscando porque él s de ahí mismo de Bayaguana”, explicó.

Prometió que ofrecerá cualquier declaración que ayude a esclarecer el caso.

Denunció que por el caso, las autoridades detuvieron a su madre y a su esposa, quienes aún permanecen bajo prisión.

De su lado, el coronel Francisco Pérez, de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), insistió en las acusaciones y agregó que Mota Santana además es “un reconocido delincuente” que presuntamente se dedica a robar en fincas.

“A parte de este caso, tenemos con él del Departamento de Recuperación de Vehículos con el camión en el cual ellos andaban al momento que le dieron muerte al sargento”, aseguró el coronel.

Agregó que el camión en que se transportaba, junto a cinco personas más el día del hecho, es robado y que ellos presuntamente le colocaban unos letreros para aparentar que pertenece a una compañía y “así pasar desapercibidos y poder cometer sus fechorías”.

Por la muerte del sargento mayor hay un detenido, mientras que la Policía ultimó a otro que supuestamente los enfrentó.

El coronel Pérez garantizó que Mota Santana sería llevado al Dicrim y luego será transferido a Bayaguana, donde tiene el caso pendiente.