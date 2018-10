“Con mis cuentos promuevo el respeto a la diversidad y la inclusión”

Cuando era niña, a Yina Guerrero le encantaba dibujar y escribir. Así descubrió que era una narradora de historias, entonces, con los años, entendió que nunca podría dejar de escribir, ya que esa práctica le resulta terapéutico. En 2016, la publicista y escritora publicó su primer libro “Mi abuelo tiene 8 años”, en la que tocó la condición del Alzheimer en los abuelos, vista desde la óptica de un niño y, más adelante, en 2017 lanzó su segundo libro “¿Pelo malo quién?”. Yina comenta que siempre amó la radio, pero que el micrófono le da pánico, así que como una forma de enfrentar sus miedos, visita cada viernes el programa radial “Madre Paso a Paso”, que se transmite por CDN Radio, donde reseña libros infantiles en la sección “Cuéntame un Cuento”. Resalta que desde la publicación de su primera obra infantil, ha venido definiendo una trayectoria en temas de índole social, centrando su interés en diversos tabúes que afectan a las familias dominicanas. Recientemente, Yina puso a circular su tercer libro titulado “Mamá Osa, ¿por qué soy diferente?”.

¿Publicista y escritora, como confluyen ambas profesiones?

¡Maravillosamente!. Creo que la publicidad es una de las carreras más versátiles, que te permite migrar fácilmente al cine, a la radio, televisión, entre otras… En mi caso, todos mis conocimientos en el área me han servido para aplicarlos a lo que llamo proyectos literarios.

¿Qué es lo que te motiva para escribir literatura infantil?

Esto no es algo que me propuse. Un día me vino a la mente una historia, mi primera novela infantil, que sale el año que viene bajo el sello Loquéelo, de Editorial Santillana. Y es a partir de ahí, que supe que esto era lo mío, que tengo facilidad para esto y lo disfruto muchísimo. Además, tengo mi niña interior a flor de piel, así que tarde o temprano se iba a dar naturalmente.

¿Tus libros y escritores favoritos?

No tengo libros favoritos, hay tanto de dónde escoger. Como adulta, me gusta el suspenso al estilo Aghata Christie. Pero la verdad es que siempre estoy leyendo libros para niños. Por mencionar algunos autores que he disfrutado mucho, está el inglés David Walliams, la española Elvira Lindo y el mexicano Benito Taibo.

¿Cómo se da el proceso creativo de tus escritos?

Me gusta escribir en la madrugada, me siento en el sofá con las piernas hacia arriba. Abro las páginas de wordreference y la RAE para consultas. Busco referencias sobre el tema que esté tratando. En este último libro “Mamá Osa, ¿por qué soy diferente?”, entrevisté familias, me reuní con ejecutivos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), miré videos de personas que han adoptado. Incluso, leí sobre los diferentes tipos de osos y sus comportamientos.

¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad tienen tus escritos?

Mis libros están inspirados en problemáticas reales, tomando en cuenta la óptica de los niños. Sin embargo, no son cosas que me han pasado a mí o a mis allegados. Son las historias de muchas personas que caminan a nuestro lado.

¿Con qué autores tenías relación cuando empezaste a escribir?

Los he ido conociendo después de mi primer libro “Mi abuelo tiene 8 años”. Me he sentido acogida por los colegas y a mí me encanta conocer personas que compartan mis pasiones. No quiero mencionar a nadie, porque los trato casi a todos. La lista puede ser larga.

¿Con qué objetivos haces tus escritos?

Está en mí, la responsabilidad de poner un granito de arena, a través de lo que hago, para que nuestros hijos tengan ese contacto a temprana edad, con valores como el respeto, la inclusión, entre otros… La discriminación y el bullying son cosas que se aprenden. ¡Qué mejor forma que darles el buen ejemplo desde pequeños!.

¿Cuál fue tu primer cuento y sobre qué tema trató?

Lo primero que escribí, con fines de publicación, es una novela de aventuras en el mar. Es para niños de 12 años en adelante y saldrá a la luz el año que viene. Mi primer cuento publicado, “Mi abuelo tiene 8 años”, cuenta la historia de un abuelito que padece Alzheimer y la relación con su nieto Diego, quien conoce un abuelo un poco distinto al de antes.

¿Cómo empiezas a escribir?

Mi abuela materna me regaló un diario cuando tenía alrededor de ocho años. Ahí descubrí lo mucho que me gustaba escribir y desde entonces, no he parado. Cuando escribo, quiero que mis lectores se sientan identificados y logren hacer empatía con los personajes.

¿Qué aspectos de la literatura para niños trabajas más?

Los valores. Para mí son muy importantes. De igual forma, romper con los estereotipos sociales, de género…

¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado en tu salto como escritora?

Lo mejor es tocar la vida de las personas positivamente. Cada vez que una persona me dice lo importante que ha sido leer “¿Pelo malo, quién?” o “Mi abuelo tiene 8 años”, confirmo que esto que estoy haciendo, vale la pena. Mi camino en la literatura apenas comienza, y ha sido rodeado de cosas buenas.

¿Qué opinas de la lectura en el país?

Los padres de esta nueva generación, cada vez están más interesados en que sus hijos lean y tengan acceso a los libros. Prueba de esto, es la masiva asistencia en las actividades de cuentacuentos que regularmente se realizan en lugares públicos. A menudo, conozco personas que me dicen: “a mi hijo le encanta leer”. Eso demuestra que la comunidad lectora va en crecimiento.

Objetivo

Mis cuentos presentan historias con valores para las familias, donde van a encontrar diferentes temas tabúes en nuestra sociedad”.

Ficción

Mis libros están inspirados en problemáticas reales, tomando en cuenta la óptica de los niños. Sin embargo, no son cosas que me han pasado a mí o a mis allegados”.