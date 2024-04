Fernando Hiciano se define como un “mocano a carta cabal, por cuyas fluye venas la sangre de la mocanidad. Allí nació y se siente muy orgulloso de pertenecer a esa tierra, “que infunde una energía telúrica tan fuerte que te hace un ser especial”. Para él, la poesía es tal vez el género más completo de todas las artes, porque no se limita solamente al amor, sino que es una manifestación de la belleza y del sentimiento estético. Además, no es una ciencia, tampoco obedece a una evasión psicológica del poeta, ni un desahogo de una patología emocional, más bien, “es la misma esencia del cosmos, de la vida que se revela en algunos privilegiados como son los profetas, los iluminados y los poetas, lo que a su vez se convierte en una religión, y el poeta lo asume como un apostolado de toda la vida”.

¿Qué concepción tiene de la poesía, qué meta debe alcanzar este arte?

La poesía dominicana debe ponerse como meta superar la poesía sorprendida de la generación del 40. En nuestro país hay muchísimos poetas que están consagrados, en su mayoría son jóvenes y poseen todo el talento para lograr una exquisita poesía para que se establezca como un paradigma en toda Latinoamérica. De hecho, el movimiento literario del interiorismo, dirigido por el doctor Bruno Rosario Candelier, es toda una escuela que aglutina diversos poetas del país y a nivel internacional y se reúnen periódicamente en lo que se les orienta de la forma cómo escribir buena poesía, pero debo decir que el poeta es un ave que debe emprender su vuelo solo. La poesía no responde al lenguaje discursivo, y es lo que algunos poetas todavía no quieren entender cuando manifiestan en un verso una expresión florida, y hasta a veces atractiva, pero que en realidad no pertenecen a la verdadera poesía, y creo que eso es bueno que se vaya tomando conciencia y ser cambiado en la poesía.



¿Es la poesía hija de la inspiración o del trabajo?

Obviamente que es hija de la inspiración. El poeta se convierte en un amanuense de esos mensajes que recibe del cosmos. Si este empieza a escribir y a publicar de manera compulsiva, seguramente que va a blasfemar su propio oficio de la poesía que obedece a la madre de todas las artes, es el arte más completo y puro del universo de la literatura. Hay que mostrar mucho respeto y reverencia cuando se trata de poesía, ella es una hostia consagrada y comerla sin preparación es blasfemar el mismo arte. Para escribir buena poesía hay que leer muchos poetas de época y generaciones diferentes, ser un asiduo lector es fundamental.



¿Cuáles son los temas más relevantes que introduce en la poesía?

Esos temas se encuentran en los sótanos de la conciencia y que no pertenecen a la cuarta dimensión. Empleo el silencio, que es el lugar donde nos encontramos a nosotros mismos, y aunque estemos en el epicentro de una multitud, el ruido de esta no es capaz de arrebatar nuestra paz interior. Además, trabajo en mi poesía el sueño como la fuente de donde surgen mis creaciones. Desarrollo en todo el vórtice de mi poesía una sombra, que no conozco. Es un personaje que no es de carne ni de hueso, pero que posee un gran tejido del tamaño de una galaxia, pero que cohabitan en nuestro propio hogar, y tristemente no le conocemos, aunque quizás sabemos quién es.



¿Hay poemas o poemarios que no quiso, o no pudo publicar y que permanecen inéditos?

Bastantes. Sin embargo, tengo tres poemarios inéditos que he dejado guardados por muchos años, pero ya están revisados. A veces quiero desempolvarlos, pero les estoy dando el tiempo suficiente para pasarles la mano cuando considere pertinente, o si no incinerarlos . Tengo muchos poemas dispersos en el ordenador y otros se los he dado a algunas amistades. Le tengo mucho respeto por la poesía, sin embargo me propuse este año publicar mi primer poemario, ya tengo título, inclusive hay un artista plástico que quiere aparecer en la portada.



¿Abundan en sus obras retratos literarios, el arte de la biografía?

Sí, siempre empleo el retrato literario. Es como una adición en mi poesía, pero siempre en ellos voy personificando y dándoles cualidades a las cosas, y de esta manera envío al lector a los sótanos inescrutables del pensamiento que es donde está ubicada la conciencia haciendo frontera con la mente. Así logro crear un desconcierto en el lector que no tiene más remedio que aceptarlo todo.



¿Qué pesa más en sus obras, la poesía o la filosofía, el sentimiento o la razón, la melancolía o la esperanza?

Necesito escuchar el grito del velo cuando se desgarra en el altar, porque el dolor está revestido en mi poesía de mucha melancolía. Es difícil un poeta escribir bajo el influjo de la alegría. Mi ingenio es enano y no llega hasta allí. De hecho, si no atrapo el dolor de las cosas no puedo escribir. El dolor es el combustible que me hace arrancar los motores. Sin embargo, debo señalar que a través del desgarro humano introduzco la filosofía. Casi todos mis poemas plantean un tema filosófico, y en esa estructura se aprecia una construcción de mi poesía cargada de sentimiento, y ni siquiera nunca quiero imponer la razón. Solo la presento con la imagen y el lector generalmente se hiere porque entiende que se está vulnerando los derechos y ahí entra la justicia, hermana de la razón en mi poesía.



¿Qué recuerda de su primera publicación y qué representó para usted?

Mi primera publicación fue la novela “Testamento de un líder” en 2009 en el auditorio de Utesa, recinto Moca. Fue un acontecimiento apoteósico, asistieron diversas personalidades de la vida nacional, y fue una ceremonia cargada de mucho simbolismo, me acompañó el grupo cultural de la CURNE, dirigida por el gestor cultural Wellington Toribio. La presentó el profesor Eugenio Camacho, cuentista y gestor cultural. La obra fue reconocida en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Salcedo y algunos liceos de San Francisco de Macorís; en la Biblioteca de Paterson, New Jersey, homenajeada por un grupo de escritores en Philadelphia. También ha sido tema de tesis de maestría en la CURNE en San Fco de Macorís, Bonao, entre otras instituciones educativas. Luego, mi novela “Fieles del ocaso” fue premiada en el concurso de novelas Salvador de Gautier en 2022 y es considerada por el jurado como una gran novela dominicana.

