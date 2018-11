¿Aquí hay oposición?

Raras veces pasan del declaracionismo de prensa con simples ofertas de vagas promesas. Pero no demandan, junto a muchísima gente, la ya urgente reforma de la seguridad social, para que sea efectivamente segura y social. Pero no apoyan la marea ciudadana que exige la inclusión de las tres causales del aborto en el Código Penal. Pero no se unen al amplio clamor contra el abuso con los precios de los combustibles…No levantan un puño…No hacen un mitin…No lanzan una proclama…Entonces, tienen razón quienes dicen que aquí no hay oposición. (Salvo Faride Raful, que en el Congreso, por su cuenta y riesgo, eleva con rabia su voz).