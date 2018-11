El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo este miércoles que si él había sido el presidente no hubiera aceptado al narcotraficante cubano estadounidense Augusto “Willie” Falcón, quien cumplió 20 años de prisión en Estados Unidos.

“Yo no lo haría, pero yo no soy gobierno. Los detalles yo no los conozco, el acuerdo con Estados Unidos” dijo el exmandatario al ser abordado por los periodistas.

Al ser preguntarle por qué no lo hubiera hecho, señaló que cuando él era presidente tenía la libertad de que cuando no estaba de acuerdo con algo decía que no y cuando lo estaba decía que sí. Asumía mi responsabilidad”.

Mejía entiende que la presencia del narcotraficante le hace daño a la imagen del país.

Respecto a la construcción de un muro en la frontera se mostró opuesto al entender que la deprimida zona lo que requiere es de inversiones público-privado.

El exmandatario participa en el espacio radial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) llamado “Encuentros” que dirigen jóvenes bachilleres.