El Ministerio de Defensa informó este viernes que fue identificado como Elinuard Pie, residente en la comunidad haitiana Chi Palma, la persona que alegadamente motorizó el hecho en el que fueron retenidos 18 dominicanos, incluyendo médicos, cuando transitaban por la carretera Internacional, en la frontera.

Dijo que se empoderó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que genere la denuncia en busca de la acción judicial correspondiente, de parte de las autoridades del vecino país.

Además, dijo que acogiendo las recomendaciones de la comisión que investigó el hecho, se aplicarán sanciones disciplinarias a cuatro oficiales, “por no dar el debido seguimiento al incidente”, no informar a la superioridad y no hacer llegar refuerzos al punto donde ocurrieron los hechos.

A través de una nota de prensa, señaló que el informe presentado deja claramente establecido que los militares que se presentaron en el lugar no cometieron faltas, porque permanecieron allí hasta que se resolvió la situación.

Los comisionados que investigaron el caso indican que estos soldados “actuaron con prudencia” apegados a los acuerdos firmados entre Haití y República Dominicana, que establecen que la Carretera Internacional es un espacio binacional en el cual el “uso de la fuerza está limitado”, principalmente “cuando se trata de grupos civiles en los que participan mujeres y niños”, como es el caso.

Además, dijo que se gestionará ante el Gobierno haitiano una presencial policial en la parte que le corresponde, para que en coordinación con las autoridades dominicanas destacadas en la frontera contribuyan a preservar el orden público y evitar que vuelvan a repetirse hechos como el incidente.

La comisión también recomendó la ampliación de las medidas de seguridad en la zona fronteriza y la realización de un levantamiento dirigido a fortalecer y adecuar con equipamiento no letal y tecnología adecuada a las unidades militares de la zona.

Igualmente, se notificará a quienes vayan a desplazarse por la vía, sobre las condiciones de uso binacional y las precauciones que deben tomarse.