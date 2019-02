Empresario inicia campaña nacional contra la reelección

El empresario Antonio Taveras Guzmán inició ayer una campaña nacional contra una posible reelección del presidente Danilo Medina, la inseguridad, el desempleo, la corrupción y la falta de institucional.



Durante un breve acto, realizado en la Puerta de la Misericordia, Taveras Guzmán puso en marcha el autobús del “No A la Reelección”, en cual, él, y su equipo, visitarán las principales provincias del país con el objetivo de hacer un llamado a la unidad ciudadana en contra de la reelección.

El empresario, quien hasta enero de este año ostentaba la presidencia de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), hará la primera parada de esa campaña en la provincia Espaillat, donde pretende honrar la tradición de trabajo y honestidad de la comunidad de sus padres y el ejemplo que han hecho de Moca, una cuna de la democracia y tumba de tiranías. Posteriormente, el autobús visitará Hermanas Mirabal y San Francisco de Macorís.

Afirma habría crisis

“No es posible seguir en un desorden de país, no es posible que un grupo pequeño de políticos corruptos nos sigan robando nuestro dinero en los impuestos. Entonces, aquí donde todo empezó, la Patria empezó por aquí, invitando a este pueblo, a esta ciudadanía, a que dé un paso al frente”, expresó al ser abordado por la prensa en la actividad.

Al ser preguntado sobre si esta campaña dará paso a que él se convierta en una figura política, afirmó que “pudiera ser”, al tiempo que sostuvo que lo que toca en lo adelante es conversar con la gente y levantar su confianza.

Antonio Taveras Guzmán dijo estar seguro de que “si continúan los planes reeleccionistas del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana” el país podría verse sometido a una situación de desorden, caos y una crisis política, económica y social de trágico desenlace.

“El pueblo ha despertado y se movilizará en las calles de todo el país contra el actual régimen de corrupción e impunidad. Somos millones los que pensamos y sentimos lo mismo. Estamos listos para decirle a Danilo Medina y todos sus socios No a la reelección, porque la reelección significa la continuidad del robo, la delincuencia, la inseguridad y el miedo a caminar libremente por nuestras calles y espacios públicos”, declaró Taveras Guzmán en el acto de salida.

Video que circulará en las redes

Durante el acto, el empresario mostró un video que tiene unos 46 segundos de duración en el cual expresa brevemente su posición respecto a la reelección.

“Este mensaje es para ti Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos “jartos”, “jartos” de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la reelección. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no”, dice en el audiovisual del empresario.

Dice que la reelección significa endeudar al país

El expresidente de la ANEIH, quien estuvo acompañado en el acto de familiares, empresarios, activistas sociales y jóvenes de diferentes sectores, apuntó que la reelección significa endeudar a todo el país para financiar las campañas de políticos y funcionarios corruptos; crisis financiera, aumento de los impuestos y del costo de la vida, por lo que llamó a toda la población “a decir a una sola voz, no a la reelección del presidente Danilo Medina”.