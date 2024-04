Algunas de ellas son crear oficinas de enlace en los consulados y que el exterior sea una provincia más de RD

Candidatos a diputados de ultramar por la Circunscripción 1-USA pertenecientes a los partidos mayoritarios presentaron sus propuestas legislativas, entre las que destaca crear oficinas de enlace en los consulados; un ministerio para el exterior; que el exterior sea una provincia más en la República Dominicana; y seguro médico de calidad.



Se pronunciaron al respecto Kenia Bidó, actual legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Francisco Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leidy Laura Núñez, de Fuerza del Pueblo (FP); y Nancy Jiménez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes, además, invitaron a esa comunidad de dominicanos en el extranjero a votar este 19 de mayo.



Los cuatro aspirantes al Congreso hablaron al ser entrevistados por la periodista Katherine Hernández en el podcast “Tu voz, tu voto” que desarrolla CDN+, espacio donde se destaca la participación activa en el panorama electoral y el ejercicio de la democracia.



A fin de que haya un mejor acercamiento entre los legisladores de ultramar y la comunidad dominicana en el exterior, Leidy Laura Núñez propone crear oficinas de enlaces en los consulados, que tenga su presupuesto, y que personas respondan las llamadas y programen las citas con los diputados.



En ese sentido, recordó a la comunidad criolla que el legislador dominicano no tiene jurisdicción en los Estados Unidos, sino que tiene una representación en el Congreso dominicano enfocado y dirigido hacia los que están en el exterior.



“Yo creo que crear esas oficinas de enlace en los consulados sería una forma fácil y accesible para la gran mayoría”, subrayó la representante de FP, tras destacar que tiene unas 10 propuestas para presentarla al Congreso y que está segura que si le dan la oportunidad en estas elecciones de mayo, va impactar a los dominicanos en el extranjero.



Otra de sus iniciativas aboga por la disminución de los impuestos que se aplican a los criollos en los boletos aéreos, como los 10 dólares por concepto de turismo.



Tanto Núñez como Kenia Bidó proponen la modificación de la Ley 04-07, promulgada el 5 de enero de 2007, que prohíbe la importación de vehículos de cinco años o más y de 15 años de fabricación para vehículos pesados. Ambas candidatas plantean que se permita la importación al país de vehículos hasta de 10 años.



La diputada perremeísta y aspirante a repetir en el cargo indicó que la ventana de cinco años para enviar un vehículo es muy corta, cuando en los Estados Unidos un automóvil de 8 y 10 años está en óptimas condiciones.



Por otra parte, Bidó trabaja en un proyecto en favor de los hijos de dominicanos en el extranjero, para que puedan tener una carrera universitaria a través de las becas que ofrece el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Favorece que las becas sean ampliadas.



“Provincia del exterior”



Francisco Fernández tiene un anteproyecto de ley para que se reconozca el exterior como una provincia más de la República Dominicana. Según adelantó el nombre de la demarcación sería “la provincia del exterior” y habrá un candidato a senador, como en el país. De igual manera, la misma sería dividida en circunscripciones, un diputado por cada 50 mil habitantes empadronados.



Sobre el costo económico que esto conllevaría, el aspirante peledeísta dijo que la democracia no se puede ver desde el punto de vista de dinero, ya que la historia ha demostrado que esta es menos costosa que las guerras y el caos.



Ministerio de Dominicanos en el Exterior



Otro propuesta en la que coinciden más de un candidato, es en la creación del Ministerio de Dominicanos en el Exterior. Tanto Bidó como Fernández son partidarios de ella.



“Es para que todos esos asuntos que yo le llamo administrativo, pero cotidiano, se le dé cabida vía ese ministerio”, sustentó el miembro del PLD.



Sobre ese particular, la diputada perremeísta recordó que ya existe un proyecto de ley del Ministerio de Dominicanos para el Exterior sometido en la Cámara Baja hace alrededor de un año.



Seguro de calidad



En su intervención, Nancy Jiménez precisó que tiene propuesta sobre seguro médico. De acuerdo con la representante del PRD, los dominicanos en el exterior deben tener un seguro médico que les garanticen un servicio cuando lleguen al país y se enfermen por cualquier razón.



Sobre Senasa Larimar (seguro de salud ofertado por el Gobierno a dominicanos, extranjeros, sean nacionalizados o con pasaporte), dijo que “no lo aceptan en ningún lado”, y que llevó a personas en diferentes hospitales del país, pero nadie lo tomaba.



Al respecto, Kenia Bidó señaló que conoce a muchas personas que han utilizado el seguro en las mejores clínicas de la República Dominicana y exhortó a educar a la comunidad para que adquiera dicho seguro, y no solo el seguro médico sino también uno para repatriación de cadáveres.

En USA está la mayoría de dominicanos del exterior

Los Estados Unidos tiene la cifra más alta de votantes en el exterior, que suma una totalidad de 613,340 dominicanos y dominicanas. Le sigue España, con 107,861; después Puerto Rico, con 43,748; Italia, con 20,421; Panamá, con 11,464; Suiza, con 8,689; Chile, con 6,232; Venezuela, con 5,168, y así sucesivamente. Se recuerda que tras el cierre del padrón en el exterior, que ocurrió luego de una intensa campaña de empadronamiento en 68 países y también en los aeropuertos internacionales de la República Dominicana, se llegó a la cifra de 863,785 personas hábiles para votar. El padrón general del país es de 8, 145, 548 votantes, de los cuales 7, 281,763 viven aquí.