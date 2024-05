La orden de defender los votos de la manera en que entienda la dirigencia, así como de desbaratar carpas que sean instaladas por el partido de gobierno en el proceso electoral del 19 de mayo, no es una posición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es de la coalición Rescate RD.



Así lo informó el miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez en una entrevista en Despierta CDN.



“La posición que anuncio el presidente Medina no es una posición exclusiva del PLD, es un acuerdo de las organizaciones que están en rescate RD. O el Gobierno actúa en buena lid o nosotros actuamos en el nivel que ellos decidan”, dijo en tono enfático Rosario Márquez.



“Si el Gobierno instala la carpa, nosotros o instalamos una o desbaratamos la que está. La Junta tiene que tomar una decisión. O aquí competimos en igualdad de condiciones o nosotros fabricamos nuestras condiciones pero no vamos a permitir que esa desigualdad se siga manifestando en contra de nuestro candidato, ya eso es una decisión de quien administra el proceso electoral”, continuó.



El dirigente político habló en esos términos cuando se le preguntó por lo dicho por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, en una actividad en Bahoruco.



“Y la primera carpa que construyan frente a un centro de votación tienen que destruirla de inmediato”, dijo Medina.



“Ustedes quedan en libertad de establecer el método que sea para impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de Neyba”, enfatizó en el acto.



Rosario Márquez dijo que la FP inscribirá la candidatura de Rafael Paz, a diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, esto, tras el rechazo de la JCE a inscribirlo por considerar que viola la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).