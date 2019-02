Aramis Villalona se disculpa por audios filtrados

Tras el revuelo que han causado la filtración de unos audios de una conversación de un grupo de WhatsApp de la familia Villalona donde hay intercambios de palabras fuertes entre una hija de Fernando y su tío Aramis, éste último pidió disculpas a la ciudadanía.

Durante una conversación con elCaribe, el merenguero consideró que quien o quienes filtraron esa conversación lo que busca es confundir a las personas queriendo aparentar que existe un conflicto por una herencia.

“Lo niego rotundamente. La unión familiar, honestidad y responsabilidad que nuestros padres nos inculcaron nadie lo podrá dañar”, apuntó.

Aramis advirtió que no permitirá que nadie ofenda la memoria e integridad de sus padres y de sus parientes.

Sin embargo, reiteró que aunque no quisiera mantener conflictos con su familia, sí existen algunas diferencias con su hermano Fernando, pero que por esta razón no es que va a dejar de sentir el amor in condicional hacia ellos, “familia es familia”.

Añadió que su padre, Ángel Ramón Villalona, fue un trabajador incansable, sin embargo, al momento de su muerte, en diciembre del año 2015, no dejó ningún “imperio” como indica Claritza, hija de “El Mayimbe”.

Recordó que trabajó para Paloma Record, propiedad del intérprete de “Confundido”, desde que tenía 17 años, hasta hace unos meses cuando decidió lanzar su propio proyecto musical. Subrayó que la mayoría de sus parientes han sido empleados de Fernando, al igual que su padre, quien fue gerente de la disquera por muchos años.