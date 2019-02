Danilo dice economía de RD lidera región

Hato Mayor. El presidente Danilo Medina afirmó que “no somos el paisito que conocimos en el pasado, sino la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe”.

“Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento; somos una economía de empuje”, dijo durante la entrega de una planta procesadora de lácteos, frutas y néctares prometida a ganaderos de Hato Mayor.

Dado el crecimiento registrado por la República Dominicana en los últimos seis años, Danilo Medina tuvo una participación especial, al igual que el papa Francisco, en el 42° período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).

“¿Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto con el Papa en Roma? No es casual. Me están invitando porque la República Dominicana se está convirtiendo en un objeto de admiración”.

“Eso es lo que somos en el día de hoy. Somos un modelo. A mucha gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar. Esa es una realidad que está ahí”. En ese contexto, citó la planta entregada en Hato Mayor, resultado de la visita sorpresa 158.

De igual modo, mencionó ejemplos de otras 3 grandes plantas de procesamiento de lácteos, resultado de Visitas Sorpresa, en beneficio de los productores agrupados en Cooperativa de la Federación de Ganaderos de la Región Noroeste (Coopfedegano), en Santiago Rodríguez, con un aporte de 100,589 raciones diarias al desayuno escolar; la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur (Coopesur), en Azua, con un aporte de 182,000 raciones diarias; la Asociación de Ganaderos de Monte Plata (Agampta), en Monte Plata, que inició con ventas de 5,000 raciones diarias, pasando a la actualidad a 359,000 raciones diarias, de las cuales 207,000 UHT y 152,000 pasteurizada. Actualmente, cuenta con 250 empleados.

Medina se refirió a la democratización que ha experimentado la sociedad dominicana en los últimos seis años.

“Mucha gente dice, bueno es verdad que la economía va creciendo, pero no se derrama. ¿¡Qué no se derrama!? ¿¡Y esos 40 mil millones que yo he metido en el campo!? Precisó que conoce muy bien todas las provincias del país, las cuales ha recorrido en innumerables ocasiones, y ha constatado la transformación de la República Dominicana.

“El año pasado la masa de dinero en circulación, o sea el dinero que está en los bancos y en las manos de las personas, creció 10.6% y la banca dominicana prestó a la economía más de 111 mil millones de pesos. Eso es dinero en circulación que hay en manos de la gente”.

Agregó, además, que su gestión de gobierno está mejorando las condiciones de vida de la gente y convirtiendo a la República Dominicana en un país de clase media atacando los problemas estructurales y trabajando en transporte, energía, salud, sistema penitenciario, •protección de cuencas hidrográficas, desempleo, pobreza y desigualdad.

“Estamos en la dirección que debe ir cualquier país que se quiera desarrollar”.

En ese sentido, anunció un importante proyecto de ley que involucra a programas sociales y la producción nacional. “Voy a mandar al Congreso un proyecto de ley para que los Comedores Económicos, el Plan Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entre otros, todos los productos que compren para los programas sociales tengan que ser de producción nacional”.

La planta

Medina entregó a la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos de Hato Mayor (Coopagahama) la planta procesadora de lácteos, frutas y néctares, acordada en su Visita Sorpresa 158. La planta procesadora mejorará la calidad de vida de los ganaderos de la región Este y de los demás habitantes de la zona. La planta cuenta con áreas nave central de procesos, nave de servicio industrial, área de tratamiento ósmosis, área de tratamiento de agua residual, área de baños y vestidores, área de cisterna. Este proyecto estará produciendo unos 50 empleos directos y más de 300 indirectos, entre el personal técnico, producción, administrativo, ventas y seguridad.