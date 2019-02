José Paliza: PLD siempre rinde cuentas con el mismo guión

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) , senador José Ignacio Paliza, deploró esta tarde que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han invitado al pueblo dominicano a 19 rendiciones de cuenta, todas con un mismo guión, mientras los problemas del país “siguen ahí, e incluso han adquirido mayoría de edad y cédula”.

Al referirse al discurso de rendición de cuentas pronunciado esta mañana por el presidente Danilo Medina, el presidente del principal partido opositor aludió a las promesas incumplidas, mientras vivimos en la inseguridad, el dinero no nos alcanza, nuestras escuelas no tienen la calidad necesaria, el servicio de salud está colapsado, y nuestra frontera ha desaparecido, refiriéndose además a la delicada situación del endeudamiento público.

A continuación el discurso de Paliza, en el que toca punto por punto las principales necesidades que afectan a la mayoría del pueblo:

Durante la mañana de hoy, en un novedoso esfuerzo, el Partido Revolucionario Moderno interactuó con ustedes a través de un mundo en redes que tiende a unirnos cuando más es preciso, ¡como ahora!

Escuchamos sus preocupaciones y sueños; coincidimos en que vivimos una realidad muy distinta a la de los que nos gobiernan.

En los últimos 23 años de historia republicana, la mayor parte de nuestras vidas, jóvenes y mujeres, el PLD nos ha invitado a 19 rendiciones de cuentas. Todas con un mismo guion,mientras los problemas nacionales siguen ahí, inclusive tienen mayoría de edad y cedula, vivimos un país cuya economía crece pero no genera bienestar.

La incapacidad para ejecutar políticas públicas efectivas ha hecho que la República Dominicana sea el décimo país del mundo y el tercero de América Latina y el Caribe que menos ha aprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la población. No es extraño que hoy, el 70% de nuestros jóvenes quieran abandonar su tierra; pues las oportunidades nadie las ve, las desigualdades son cada vez más manifiestas.

En este país de extraños contrastes, de un permanente símil, está claro que necesitamos de un gobierno de convicciones, que respete la separación de poderes y que sea capaz de aplicar las leyes. Solo en alianza con los diferentes sectores de la sociedad, seremos capaces de transformar el estado de las cosas propiciando una verdadera renovación de la política y de toda nuestra sociedad, para lograr eso ¡PONTE EN ESTO!

Si no nos ponemos en esto, las cosas, sin dudas, seguirán igual.

Como la delincuencia y la inseguridad ciudadana, que roban la paz de nuestros hogares y coartan nuestra libertad. La pobreza no es la causa de la delincuencia en RD, es la falta de oportunidades y el reino de la impunidad como ejemplo principal de que aquí “nada es nada”.

Tan serio es el drama de la delincuencia en nuestro país que recientemente los gobiernos de los Estados Unidos y Reino Unido emitieron alertas a sus nacionales, requiriéndoles ejercerx extrema cautela al viajar a RD. El Departamento de Estado de USA declaró: “Los delitos violentos, como el robo, el asesinato y el asalto sexual, son comunes. La amplia disponibilidad de armas, el uso y el comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia que demanda de fortalecimiento contribuyen al alto nivel de criminalidad”.

Quien les habla, representante además de una provincia turística, nada le preocupa más.

¿Conoces tú el plan de nuestras autoridades para atacar este mal? Sencillamente, no existe, nos han condenado a vivir con miedo. Por eso, dominicanos y dominicanas, ¡PONTE EN ESTO!

Otro buen ejemplo, es el deterioro y crisis de la salud pública.

¿Sabías que el presupuesto de salud pública de RD es el más bajo de América Latina en proporción al PIB? Por décadas, nuestros hospitales públicos se encuentran colapsados, ofrecen un servicio con deficiencia, muy pocos medicamentos y los ciudadanos sufrimos las consecuencias de un fallido proceso mal planificado de remodelación, que ha servido para más corrupción.

Preguntémosle a los ciudadanos de Neyba, cuyo hospital San Bartolomé se cae a pedazos en años de supuesta intervención, o los 6 años de polvo y cemento del Cabral y Báez de Santiago.

Si lo has vivido, y estoy seguro de que sí, ¡PONTE EN ESTO!

Pero cómo mejorar nuestros índices de salud, si una parte importante de nuestra población no cuenta con agua potable. Nadie debe poner en duda que el agua es un recurso indispensable para la vida humana y que el gobierno tiene la obligación ineludible de asegurarles este servicio a todos los ciudadanos. Por eso en Cotuí, dueños de todo nuestro oro, de una gran presa y tierras muy fértiles, por ausencia de un acueducto, piensan allí que no lo son.

¡Vamos, Cotuí! ¡PONTE EN ESTO!

La escasez de agua de hoy radica en la falta de planificación institucional y la falta de inversiones del gobierno en obras que permitan almacenarla y en el mejoramiento de las infraestructuras de servicios para hacer que el agua potable llegue a los ciudadanos o que sirva para el riego agrícola.

Sin embargo, cuando le hablas al gobierno dominicano de más inversión en agua o en cualquier otra área, solo piensan en endeudarse. La deuda pública dominicana se ha convertido en el talón de Aquiles de la economía, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la nación, acumulando hoy más de 41 mil millones de dólares en deuda, más del 51% del PIB. Estamos pagando deudas con deudas y se pagan intereses con nuevas deudas. Una maniobra financiera muy riesgosa. Estamos tomando casi 407 mil dólares por hora.

En adición a la inversión en salud y agua, el PRM siempre estará de acuerdo con invertir, por encima de cualquier requerimiento, en educación. Sin embargo, el modelo de inversión en este sistema también ha sido el equivocado, la calidad educativa en RD no avanza. Hasta ahora el énfasis en el uso de los recursos del 4% ha sido en la construcción de escuelas, caracterizada por cuestionados procesos de licitación y vicios de construcción. El ligero sismo ocurrido recientemente en el Este del país así lo evidenció.

Las actividades dirigidas a elevar la calidad de la enseñanza permanecen en un segundo plano, la jornada extendida no ha agregado contenido al proceso de enseñanza y aprendizaje. La expectativa de escolaridad de un estudiante dominicano hoy es de 11.3 años, sin embargo, lo que aprende equivale a una escolaridad de 6.3 años. Eso equivale a 5 años que el niño o niña pierde en la escuela.

Si quieres ver en nuestro sistema educativo la implementación de programas integrales dirigidos a elevar el contenido de la enseñanza, la calidad de los docentes, la supervisión del sistema y la integración de las familias al mejoramiento de los resultados educativos,

¡PONTE EN ESTO!

Y por último, porque no quiero seguir contándoles lo que ustedes viven cada día, está el problema eléctrico nacional, sin resolverse después de casi 20 años de gobierno del mismo partido, y de diversos anuncios de fecha para su solución.

A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas en el sector, las familias y las empresas dominicanas carecen de un sistema confiable de suministro de energía además de las altas tarifas, creando un serio problema de competitividad. Desafortunadamente el Gobierno sigue violentando la ley de electricidad, mantiene los mismos niveles de falta de información, no se sabe el costo de las Plantas de Catalina, no hay estados financieros, no hay licitaciones transparentes, y peor, ¡no hay luz! Si quieres luz, ¡PONTE EN ESTO!

Dominicanos y dominicanas, compañeros y amigos, discursos como el de esta mañana, y como este, se repiten cada año. Las promesas incumplidas, mientras vivimos en la inseguridad, el dinero no nos alcanza, nuestras escuelas no tienen la calidad necesaria, el servicio de salud está colapsado, y nuestra frontera ha desaparecido, son para muchos parte de si, ¡pero NO! Es momento de algo diferente, de algo distinto.

Si quieres un país diferente, juntos, solo juntos lo podemos construir.

Juntos somos más fuertes.

Juntos podemos doblegar voluntades, y juntos podemos construir un país diferente.

Por eso, ¡PONTE EN ESTO!