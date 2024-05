Los trabajos de ampliación de 8 a 14 carriles en el tramo del Kilómetro 9 de la autopista Duarte, que fueron planificados para 10 meses y llevan poco más de dos años, se han convertido en un dolor de cabeza para aquellos ciudadanos que transitan por la referida vía todos los días, debido al congestionamiento vehicular que provoca la ejecución de la obra los días de semana.



En medio del trauma que genera esto diariamente, los que circulan por la zona se quejan de la lentitud de los trabajos, sobre todo porque dicen que se prometió la entrega para febrero de este año y el ritmo de la obra no marcha como se esperaba. Hasta el momento, solo pueden hablar de lo complicado que se ha hecho el tránsito en dirección oeste-este (dirección Cibao-capital) por el cierre de dos carriles que se encuentran intervenidos y por las demás obras complementarias.



Al malestar de la población que transita por este tramo, se une la preocupación y la incertidumbre de los buhoneros y transportistas que hacen vida en esta importante vía porque todavía están esperando que las autoridades organicen su reubicación o decidan su indemnización para ceder sus espacios.



Los comerciantes de la zona afirman que desde hace al menos dos meses no tienen contacto con los encargados de la obra y especulan que los desalojos no se producirán por el actual proceso electoral y porque transportistas aliados al partido de Gobierno tienen frenado dicho proceso aun cuando les han dado varios plazos para concretarlos.



“A nosotros nos censaron hace más de tres meses. Nosotros tuvimos que buscar papeles que mostraran que eso era de cada uno de nosotros. Los llevamos a Obras Públicas y esos papeles están ahí archivados. Nosotros firmamos. Nosotros lo que estamos esperando es a ellos, lo que ellos digan. No hay reubicación, eso quisiéramos, pero no lo hay”, se quejó Martín Burgos, desde una pequeña mesa, ubicada justo al lado de la parada de autobuses que viajan desde la ciudad hacia distintas zonas del Cibao, en la que ofrece diversos artículos.

El congestionamiento vehicular en esta zona se hace cada vez más fuerte, sin importar si se trata de horas pico.

En ese mismo sentido se expresó Santiago Pimentel, quien por más de veinte años se dedica a la venta de celulares, gafas, relojes, cadenas en el kilómetro 9.



“Supuestamente nos van a reubicar, estamos notificados, pero ellos tienen dos meses que no nos llaman ni nos hablan de eso. También nos dicen que no nos van a reubicar, que ellos nos van a dar una indemnización a cada dueño de caseta porque ya no hay tiempo para reubicación. Eso es lo que nos dicen. Hace como dos meses nos ofrecieron, pero eso no equivalía a lo que nosotros estamos exigiendo porque somos personas que estamos establecidas aquí veinte y pico de años y nos estaban ofreciendo una mínima cosa que no nos servía para nada. Entonces, ahí paramos las negociaciones, no nos han vuelto a hablar de eso y estamos esperando a ver las palabras de ellos”, explicó a elCaribe Pimentel.



Los buhoneros sienten temor porque personas de casi 200 puestos de ventas dependen y viven de sus negocios.



Pero, mientras los comerciantes esperan una decisión fruto de las conversaciones anteriores con el Ministerio de Obras Públicas, los taxistas y choferes de carros públicos temen porque desde que se iniciaron los trabajos de ampliación en la autopista Duarte, con ellos nadie ha hablado, según dijeron a elCaribe.



“Con respecto al trabajo de la ampliación de la Autopista Duarte, a nosotros en particular Obras Públicas no se ha acercado a hablar a nosotros con relación a lo que es la parada de taxis. No nos han hablado de ninguna reubicación ni mucho menos nada, simplemente vinieron a hablar con los buhoneros, los locales, pero a nosotros como taxis en sí no nos han dicho nada. Nosotros en verdad tenemos la preocupación, la incertidumbre, pero entendemos que como nosotros lo que somos es taxistas, pueden habilitar un área donde nosotros podamos seguir dándole el servicio a la gente como lo hemos hecho por más de 30 años”, dijo Rosendo Encarnación, en su condición de presidente de la Asociación de Taxis del Kilómetro 9.

Los buhoneros todavía esperan a las autoridades para su reubicación.

Los trabajos que se realizarán en la vía

Los trabajos de ampliación en el tramo del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte se iniciaron el 24 de febrero de 2022 con la promesa de concluir la obra en diez meses. La obra contempla mejora de vías, reconstrucción y ampliación de los puentes vehiculares; la construcción de dos nuevos puentes en los laterales norte y sur, un nuevo puente peatonal, reubicación de las casetas de los buhoneros y del sistema eléctrico, obras de drenaje, entre otras cosas.