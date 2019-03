EEUU reduce su relación diplomática con los palestinos en Jerusalén

Jerusalén.- Las relaciones de Estados Unidos con los palestinos quedaron hoy reducidas a un departamento diplomático tras la integración del Consulado General de Jerusalén en la Embajada estadounidense ante Israel que anunció en octubre la Casa Blanca y se hace efectiva hoy.

“Esto significa que las relaciones con EEUU no van a existir porque uno no va a tener relación con el embajador de EEUU ante Israel. Además, van a tener muchos menos acceso a la información (sobre palestinos) y problemas con el resto de los consulados que ya no se van a poder reunir con ellos”, explicó a Efe un funcionario palestino.