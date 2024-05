Nueva York. El juez encargado del juicio penal contra del expresidente Donald Trump negó nuevamente la petición de la defensa del republicano de anular el juicio penal, así como de retirar la ‘orden mordaza’ a la que se enfrenta tras las declaraciones de la actriz porno Stormy Daniels.



La defensa señaló que, en sus declaraciones del miércoles y jueves, Daniels dejó entrever que una de las razones de su aventura con Trump podría haber sido por un “desequilibrio de poder”, pese a que la también directora y guionista dejó claro que no fue forzada a mantener relaciones con el magnate.



El juez Juan M. Merchan se mostró de acuerdo con que detalles como que Trump no usó protección durante su aventura extramatrimonial no eran necesarios, pero también recalcó que, cuando la estrella del entretenimiento adulto hizo estas declaraciones, el equipo legal de Trump no puso objeciones.