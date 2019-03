Opret sorprende con suspensión de Teleférico

Los cientos de usuarios que a diario utilizan el Teleférico de Santo Domingo fueron sorprendidos por la próxima suspensión temporal del servicio que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), anunció el pasado domingo.



Los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo alegaron que la institución debió informarlo con mayor antelación, otros manifestaron que son demasiados días fuera de servicio que complicará la movilización hacia los puestos de trabajo y sus hogares. Asimismo, el gasto incrementará, desde solo 40 pesos diarios en el Teleférico a 150 pesos en carros conchos según explicaron algunos beneficiarios del servicio integrado de transporte a la salida de la estación T1 en el sector de Gualey. Los ciudadanos igualmente externaron comprensión sobre la importancia del mantenimiento que deben de recibir los equipos de transbordo para la preservación de la integridad física de quienes lo usan, además de conservar el medio de transporte.

Durante un recorrido realizado por un equipo de elCaribe, en el Teleférico fue captado por el lente del fotógrafo como en algunos tramos había chichiguas enredadas entre los cables que mueven las cabinas, siendo esto a simple vista una de las razones por la cual requieran la intervención. El mantenimiento será del 16 al 31 del presente mes, reanudando el servicio con normalidad el lunes 1 de abril. “Yo no sabía nada de eso, debieron anunciarlo con mayor antelación para uno prepararse. Yo lo utilizo diario y ahora me afecto y tener que tomar guagua, yo me he acostumbrado a estar cómodo aquí. Gastaré más dinero porque tengo que tomar tres carros unos 75 pesos pero con el Teleférico solo son 40 pesos”, dijo Tony Pérez. En el comunicado la entidad informó también que “Para facilitar el traslado de nuestros usuarios, durante esos días se dispondrá de un servicio expreso de autobuses de la OMSA en las estaciones Charles de Gaulle, Sabana Pérdida y Los Tres Brazos, para que estos puedan llegar al Metro o regresar hasta las estaciones del Teleférico que regularmente usan”.

“A nosotros se nos hace más cómodo además de todas las personas que transitan por aquí, yo me entero ahora que me lo dices. Ahora en esos días gastaría el doble pero es necesario que hagan eso”, expresó Alba Rodríguez.

Terceros estaban al tanto de la interrupción temporal del servicio. “Yo estuve viendo en los periódicos la situación. En realidad me parece mal tantos días, por ejemplo los fines de semana para eso pienso yo. El tiempo de anuncio está bien, pero sabemos que el mantenimiento debe dársele siempre para prever cualquier imprevisto pero no por tanto tiempo”, manifestó Javi Antonio Ramírez. Por otro lado, fue solicitada información técnica a la Opret sobre el mantenimiento pero dijeron que por el momento no ofrecerán datos.