Marzo: mes de la francofonía

El Día Internacional de la Franconfonía fue celebrado el pasado miércoles 20 de marzo

Durante todo este mes de marzo, la embajada de Francia en la República Dominicana desarrolla una serie de actividades con motivo de la celebración del Mes de la Franconfonía, a través de las cuales se busca promover el francés y la cultura de los pueblos que hablan esa lengua.

El pasado 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Francofonía, y para celebrarlo la embajada conformó un programa que abarcó la realización de conferencias, talleres, exposiciones de arte y exhibiciones de cine.

De acuerdo con el Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la misión europea, Keyvan Sayar, “la francofonía no es solamente la lengua francesa, son todas las cosas que compartimos gracias a esta lengua. Así que celebramos la Francofonía hablando de literatura, pintura, música, moda, gastronomía y hasta economía”.

Durante el mes de marzo, instituciones culturales y educativas así como las embajadas francófonas se movilizan en el país entero para celebrar las culturas de habla francesa.

La embajada francesa apoya exposiciones, conferencias, un concurso de canto francófono, la venida de un artista francés (este año el dibujante Rémi MalinGrëy quien impartió talleres en la capital, Santiago y Montecristi y cuyo trabajo está expuesto en la Alianza francesa de Santo Domingo) y una noche gastronómica el 21 de marzo en 18 restaurantes.

“Aprender el francés es relativamente fácil para un hispanohablante porque nuestros idiomas tienen muchísimas palabras en común. Este aprendizaje puede ser muy divertido gracias a la amplia oferta cultural accesible desde la República Dominicana”, expresó.

El francés es uno de los idiomas del Caribe y de las Américas, es el quinto idioma más hablado en el mundo y -con el inglés- el único idioma hablado en todos continentes.

Este es un idioma con una carga histórica sorprendente, lleno de exponentes en los campos de las artes que la han dotado de la riqueza de la cual hace gala, colocándola como una de las lenguas más respetadas a nivel global. Los textos literarios de escritores como Molière, Victor Hugo, François Baudelaire, Jean Jacques Rousseau o Voltaire son solo una de sus pruebas más importantes.

Desde hace años, los lingüistas subrayan que el francés es una lengua que sirve de puente para aprender otros idiomas como el italiano y el portugués, y ha proporcionado al inglés más del 50% del vocabulario que posee actualmente, lo cual permite el perfeccionamiento y compresión de éste.

Respecto a las oportunidades laborales y profesionales que representa saber este idioma global, Keyvan Sayar reconoció que “dominar el francés puede dar oportunidades aquí y fuera del país. Aquí, trabajando con los más de 300, 000 turistas francófonos que visitan la República Dominicana cada año, aquí, trabajando con o en una de las numerosas empresas francesas y de otros países francófonos”.

En ese sentido, dijo que fuera del país, ese privilegio puede “permitir ir a estudiar o trabajar en países de habla francesa así como en las organizaciones internacionales. El francés es, con el inglés, uno de los dos idiomas de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Subrayó que hoy en día los países francófonos ya no son inaccesibles a las personas que no hablan francés. “Francia por ejemplo acoge cada año más de 80 millones de turistas y no todos hablan francés. Pero el que quiere trabajar en los países francófonos, el que quiere descubrir sus culturas, el que quiere poder negociar con eficacia siempre tendrá una enorme ventaja si habla francés. A nivel internacional, el francés abre muchas puertas”, consideró.

La embajada apoya las cuatro alianzas francesas del país ubicadas en Santo Domingo, Mao, Montecristi, y Santiago.

Además, promueve el idioma en liceos y escuelas francesas de la capital y Las Terrenas, en Samaná. También a través del Ministerio de Educación dominicano –esto a través de la formación continua de los profesores de francés–, y las universidades que tienen programas de enseñanza de este idioma.

El Estado francés también apoya la rama Dominicana de Radio France Internationale, conocida aquí como RFI Santo Domingo (90.9 FM).

Hoy sábado se celebrarán diferentes actividades del programa en todo el país. Una de ellas se llevará a cabo en Santiago, específicamente en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), donde se presentará la conferencia “Impacto de la mediación cultural en la promoción de la franconfonía en la República Dominicana”, al mediodía en el Laboratorio de Idiomas.

Entre los eventos más destacados durante el mes está el Goût de France 2019, en el que 18 restaurantes de todo el país promoverán la comida francesa. De acuerdo con el embajador de Francia, Didier Lopinot, en estos espacios se podrá disfrutar de “una cena francesa”, con los sabores de la gastronomía tradicional y contemporánea de su natal nación.

También, el jueves 14 la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) presentó la exposición “Celebración gráfica por Maryse Condé”. Delia Blanco fue la curadora de la exhibición que podrá apreciarse hasta el 28 de marzo. Con ella trabajó en la organización de la muestra el artista Leonardo Durán.

Igualmente, el 20 de marzo más de doscientos estudiantes se dieron cita en el Auditorio del Centro León para disfrutar de la película “La vida de Calabacín”, una película de animación en stop motion franco-suiza de 2016 dirigida por Claude Barras, que trata la orfandad y las consecuencias de la violencia desde un punto de vista infantil.

En esa ocasión, el director de la Alianza Francesa de Santiago, Nelson Pellegrini, conversó con los estudiantes sobre la importancia de manejar distintos idiomas y mantener relaciones con múltiples culturas para el enriquecimiento de la proyección como profesionales del mañana.

