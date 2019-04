Carlos Silver no se rinde en otra dura batalla por Récord Guinness

En la historia del libro Guinness de los Récords, República Dominicana ha alcanzado al menos 10 de ellos, entre los que resaltan: mayor número de personas jugando dominó (3,344 jugadores), mangú más grande (292.57 kilogramos), mayor número de home runs en un mes (Sammy Sosa dio 20 H4 en junio de 1998), maratón más largo leyendo en voz alta por un equipo y el vaso más grande de mojito (un trago de 3,519 litros).

El cantante Carlos Silver ha insistido en sumar uno más como el dominicano que ha durado cantando “sin parar” más tiempo.

A final del 2016, Silver cantó durante cuatro días y nueve horas dentro de una casa de cristal instalada en el centro comercial Sambil, en el Distrito Nacional, en busca de quitarle el mérito que ostenta el hindú Sunil Waghmare, quien duró cuatro días y nueve horas entonando canciones (105 horas en total).

En ese momento, Guinness no reconoció su certificación del récord Longest Singing Marathon (maratón de canto más largo), alegando fallas técnicas en el suministro de las evidencias por unas horas de transmisión que no pudieron ser comprobadas. Sin embargo, Carlos Silver no se da por vencido. Emprendió el camino en busca de lograr su hazaña, el pasado viernes (al mediodía), en el parque Eugenio María de Hostos, con trasmisión a través del canal Color Visión y con el apoyo del personal médico de la Fundación Cruz Jiminián, el cual incluye unos 20 profesionales de la salud, como cardiólogos, otorrinolaringólogos y nefrólogos.

Sobre el particular, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, director del centro de salud, reveló a elCaribe que el artista se embarcó en este reto pocos días después de haber superado “gastritis erosiva muy marcada”, porque el tiempo para entrar a la competencia ya estaba limitado.

Desde el viernes hasta ayer en la mañana, solo había descansado 28 minutos y cuando alcanzó las 60 horas cantando sufrió una falta de oxígeno.

“En la madrugada de hoy (lunes) los médicos me reportaron que tuvo una falta de oxígeno, la oxigenación bajó a 90, por lo cual íbamos a suspender el procedimiento, pero él se negó rotundamente. Medicamente ya nosotros lo estamos desautorizando por sus condiciones físicas, porque pensamos que no debe seguir”, informó Cruz Jiminián.

Pese a estas prohibiciones, el cantante insistió en continuar su ruta hacia el Guinness, por lo que el personal médico se ha encargado de tomar sus signos vitales cada tres horas y colocaron un tanque de oxígeno para ambientar.

Para el galeno, “es una tortura e inhumano” a lo que se ha sometido Carlos Silver. “Pero él quiere darle ese premio a la República Dominicana, aunque le cueste la vida”, apreció.

Montaje millonario

Para el montaje del escenario, que fue instalado a todo vapor el pasado viernes, se invirtió más de un millón de pesos, de acuerdo al doctor. Cruz Jiminián.

Para que el evento pudiera ser transmitido por completo fueron dispuestas dos plantas eléctricas de emergencia (que consumen 20 mil pesos de gasoil diario), varias pantallas de televisión y se habilitó una cabina en forma de sala para el intérprete, entre otras cosas. Sin embargo, Cruz Jiminián se quejó, porque el cantante dominicano no ha recibido el apoyo suficiente por parte de instituciones públicas o privadas, ni siquiera de algunas que se ofrecieron a ayudar. Solo recibe el respaldo de Claro, Color Visión y la Alcadía.

Reveló que por la falta de pago, el propietario de la estructura amenazó con desmontarla, pero que accedió a su pedido de que no lo hiciera, y que “esperaría a que Silver terminara porque no permitiría que la República Dominicana fracasara”.

Para el doctor, lo que más tensión le ha causado al cantante es que tiene que pagar más de un millón de pesos y que ha recibido poca ayuda.

Jiminián llamó al presidente Danilo Medina para que acuda en auxilio del intérprete para que no se pierda ese récord por falta de apoyo.

Tiempo

Carlos Silver deberá concluir hoy martes, a las 12:00 de la noche, para superar los cuatro días y nueve horas entonando canciones, marca que tiene el hindú Sunil Waghmare. Cada una hora recesa por cinco minutos que les permitirán comer, bañarse y realizar todas sus necesidades. Se realiza una transmisión continúa en “streaming” y en las redes sociales de Color Visión, que también va pasando cápsulas constantes. Mientras programas como El Show del Mediodía y “Pégate y Gana con El Pachá” le dedicaron un tiempo a la competencia. El equipo de producción de Silver espera que un personal de Guinness arribe al país en las próximas horas para supervisar al artista que cantará unas cinco mil canciones seguidas, que incluyen merengue, bachata, boleros y baladas, siendo el principal tema “RD no se rinde”.