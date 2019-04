Rémi MalinGrëy nació en Francia en 1958. Es dibujante de prensa desde 1983, y ha mostrado su talento en espacios como Libération, Le Nouvel Observateur, y L’Amateur de Cigare. Realiza también carteles para el teatro y el cine y caricaturas para la televisión. Expone con frecuencia en museos y galerías, además de ser autor de varios libros, entre los cuales están “Chagrin mode d’emploi” y “Fumer de l’argent rend pauvre”. MalinGrëy estuvo en el país como invitado de la Alianza Francesa con motivo de la celebración del Mes de la Francofonía, marzo. El prolífico ilustrador encabezó talleres y conferencias en diferentes puntos del país, como Santiago y Montecristi, además presentó la exposición “Le Bricoleur”, que estará abierta hasta el 11 de mayo.

Cuéntanos sobre sus inicios como artista.

Empecé sobre la pizarra de mi escuela, en primaria, cuando representé a un soldado con un arma, de mi libro de historia. El niño que era entonces descubrió en sí un talento que desconocía y el placer que resultaba de él.

¿Qué representa para usted las ilustraciones y el dibujo?

Es un medio de expresión, una manera de transmitir ideas, un vector que permite sintetizar un pensamiento, un escorzo para llegar a lo esencial, algo que provoca risa, las ilustraciones son un increíble lenguaje mundial.

¿Dónde ha tenido la oportunidad de presentar sus obras y qué ha significado para usted?

Expuse en varios museos de Francia, en galerías de arte así como en jardines y en una fábrica abandonada… Siempre es un momento de encuentro con el público, una confrontación con una mirada exterior.

¿Cómo hace frente a los desafíos?

A menudo, sentí que me hacían propuestas para las cuales no estaba preparado. Que venían a buscarme por una competencia que habían adivinado en mí. Esa confianza que me tienen me lleva a emprender mis misiones como si hiciera bricolaje, encontrando soluciones a mi alcance, para así dominarlas en todos los aspectos.

¿Qué diferencias ve entre el arte ilustrativa francesa y el arte latinoamericana en la actualidad?

Desafortunadamente, no soy un gran especialista de América latina pero de lo que conozco, me parece que las ilustraciones se dirigen espontáneamente a la mayoría. Son potentes, dinámicas y poseen la energía de esos países. Las imágenes son el reflejo de las sociedades que las difunden. Para que funcionen, el público debe encontrar en ellas un terreno de connivencia.

¿Cuántos libros ha escrito y con cuál se identifica más?

Escribí tres libros. Dos son diarios y el tercero es un catálogo de exposición. Me siento más cercano de los diarios y sobre todo “Chagrin mode d’emploi” en el cual menciono la desaparición de mi hermano menor, en un accidente.

Frente a la tecnología, ¿cree que a la ilustración artística aún le quedan años de éxito o podría mermar?

No. Desparecer o mermar nunca. De las cavernas a los monjes copistas pasando por las gacetas y los fanzines, es un medio de expresión que no requiere mucha implementación. Es de escala humana y permite una gran difusión. Las nuevas tecnologías están ávidas de ellas y la mente humana necesita esos medios de expresión, a menudo divertidos, con los cuales reinventa o distorsiona las señales y los códigos que permiten intercambios en connivencia.

¿En qué consiste la exposición que encabeza actualmente en nuestro país?

En Francia, son tiras que hablan de la actualidad y que se publican en una revista para adolescentes. En Santo Domingo, se convierte en un medio simple y pedagógico y en una manera humorística y amistosa de interactuar con el público que no domina necesariamente muy bien el francés.

La exposición fue inaugurada el pasado 12 de marzo. Se llama “Le Bricoleaur”, y está enmarcada en las actividades que realizan la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en República Dominicana por el Mes de la Francofonía.

Asimismo, del 11 al 15 de marzo, realicé una gira por las Alianzas de Santo Domingo, Santiago y Montecristi, para una serie de conferencias y talleres que tuvieron un gran éxito ante el público interesado y entusiasmado.

¿Cuáles consejos puede darle a quienes están iniciando en el mundo de la ilustración?

De no copiar una manera determinada de dibujar sino que de cultivar su jardín secreto. ¡Y de tener confianza en sí mismo!

¿Cómo definir el arte y qué representa para usted?

Una manera de describir y de comprender mejor el mundo que nos rodea.

