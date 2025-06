En un mundo artístico cada vez más interconectado, surgen figuras que logran irradiar su talento más allá de las fronteras culturales y geográficas. Este es el caso de Ramón Junior Chávez, un bailarín, coreógrafo y pedagogo dominicano que se ha ganado un lugar destacado en la escena de la danza contemporánea y comercial y que está conquistando este mundo desde Madrid. Con 28 años, representa una nueva generación de artistas dominicanos que están forjando su historia desde la diáspora, su danza no solo entretiene, sino que provoca, conecta y transforma. Su cuerpo es testimonio de una identidad plural, de un Caribe que se reinventa desde los escenarios del mundo. Desde su residencia en Madrid, Chávez despliega una carrera multifacética: interpreta, crea y enseña.

¿De Santo Domingo al corazón de Europa, cómo comenzó tu formación en el ámbito de las artes?

Me formé en la Escuela Nacional de Danza (Endanza) y en la Academia Amaury Sánchez (AFA) en Santo Domingo. Posteriormente, me trasladé a España, donde obtuve una licenciatura en Coreografía e Interpretación de la Danza Contemporánea, eso fue en la Universidad Rey Juan Carlos. También cursé estudios de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Esto ha aportado a mi perfil artístico profesional una visión más amplia sobre los medios, la narrativa y la cultura. Mi camino profesional comenzó en agrupaciones dominicanas como Royalty Dance Co. y Endanza Juvenil, donde se consolidó mi experiencia antes de dar el salto a Europa, donde hoy continúo desarrollando una carrera en expansión.



Tengo entendido que comenzaste primero con videoclip, y luego te llevaron a grandes escenarios.

Empecé realizado algunos videoclips y creo que por mi desarrollo y capacidad de adaptación a distintos lenguajes escénicos me llevaron a ser parte de espectáculos y producciones audiovisuales de artistas como Eladio Carrión, María Becerra, Feid, Rema, David Bisbal, Naiza, La Cruz, entre otros. En 2023, participé en los Premios Billboard de la Música Latina, en Miami, donde compartí escenario con Carrión en la interpretación del tema “Mbappé”. En 2024 tuve participación en eventos de gran envergadura como las Kings & Queens Finals, celebradas el 20 de abril del presente año 2025 en el WiZink Center de Madrid, y en su edición de diciembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, donde el espectáculo combinó fútbol y música ante más de 20 mil espectadores. En una de las producciones más impactantes del año. Asimismo, formé parte del elenco de bailarines del Coca-Cola Music Experience 2024, uno de los festivales musicales más importantes de España, celebrado del 13 al 14 de septiembre en el Recinto John Lennon de Getafe. Este evento reunió a miles de fanáticos de la música urbana y pop, con un cartel de lujo que incluyó a artistas como Rauw Alejandro, Myke Towers y Violeta, con quien compartí escenario como bailarín, brindando una actuación enérgica, vibrante y técnicamente impecable. Mi proyección internacional incluye representaciones en competencias como Hip Hop International, donde participé con Royalty Mega Group en representación de República Dominicana en Las Vegas, en Estados Unidos, y posteriormente a España en Arizona.



Cine, docencia y evolución creativa, ¿cómo te involucras en estas áreas de las artes?

En el ámbito audiovisual, he trabajado en proyectos cinematográficos como la película musical “Journey to Bethlehem”, donde compartí créditos con Antonio Banderas, y en la producción de acción de Netflix, “Santo”. Como educador, mi enfoque se centra en desarrollar bailarines completos, no solo técnicamente preparados, sino conscientes de su cuerpo, su cultura y su voz artística. He impartido clases y talleres en México, Colombia, Ecuador, Perú, Italia, Copenhague, Miami y en República Dominicana, donde vreo que he dejado una huella pedagógica en academias y convenciones de alto prestigio en América y Europa.



¿De qué manera mantienes viva tu herencia caribeña?

Lejos de diluirme en la mezcla de estilos globales, he mantenido viva mi herencia caribeña, integrándola en un discurso coreográfico que fusiono con los diversos lenguajes que he explorado a lo largo de mi formación: hip-hop, contemporáneo, afro, ballet, jazz, folklore y dancehall. Esta capacidad de hibridar movimientos tradicionales y urbanos me permiten construir una narrativa corporal donde conviven lo ancestral y lo moderno, lo técnico y lo intuitivo.



Además de bailarín, ¿a qué otra actividad de dedicas?

Actualmente, estoy presente tanto en los escenarios como en las salas de ensayo, donde formo y guío a nuevas generaciones de bailarines. Comparto mi experiencia como docente en centros especializados, entre los que se encuentran Elite Dance Studio, Connection Dance Center, Wosap Dance Studio, y otras academias de renombre en España. Lidero mi propio equipo de bailarines profesionales, con quienes participo en espectáculos artísticos, eventos corporativos y producciones de alto nivel en toda España. l

