“Utopía”, la bachata más pura de Romeo Santos

PUNTA CANA.– En “Utopía” no hay nada de reggaetón, ni algo parecido a un efervescente movimiento urbano que mermó el impacto del anterior disco de Romeo Santos, Golden, y que lo llevó a cuidar su permanencia en la industria a ritmo de “El farsante” y “Aullando”, por mencionar solo algunas colaboraciones con reguetoneros. En este nuevo álbum lo que hay es pura bachata, para el amargue o para encender la pista, con sonido y letras que resaltan la poética de amor y de desamor que identifica a este género.

Esta vez, desde su perspectiva, Romeo cree que tiene la producción más importante de bachata. “Siento que era necesaria por un sinnúmero de cosas (…) Venía pensando en ella desde hacía siete años, pero como que no le daba prioridad. Pero dije: -si yo no me enfoco en este acercamiento con los bachateros esto no se va a dar, porque yo he escuchado, por las malas lenguas, que algunos están pensando en su retiro. Entonces yo dije: -déjame aprovechar, déjame darle prioridad-”, recordó el astro de la música latina durante una conversación con elCaribe en la discoteca Oro de Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana.

Con ese pensamiento inició el acercamiento con cada uno de los invitados de la producción y todos aceptaron inmediatamente, Anthony Santos, a quien siempre Romeo ha definido como su papá en esta vertiente artística, Luis Vargas, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, El Chaval, Teodoro Reyes, Kiko Rodríguez, Joe Veras, Monchy y Alexandra, Zacarías Ferreira y los ex miembros de Aventura (Max, Lenny y Henry), todos representantes de una cuarta etapa de la bachata que comenzó a echar raíces a principio de la década de los 90’s, luego de la vertiente “rosa” y el “tecnoamargue”.

El intérprete de “Centavito” cree que este disco tiene un gran valor para la cultura, para los bachateros y para los fanáticos de la corriente tradicional. Pero a la vez, le permite presentarle a ese público, que quizás no conoce este tipo de música, la verdadera esencia de la bachata. “Porque quizás la bachata que ellos consumen es un tipo más moderna, como la que hace este servidor”, dijo al referirse a la mezcla de hip hop, R&B y pop que identifica su sonido desde el debut con Aventura (o más temprano con los Los Tinellers en 1993).

Una apuesta a la unidad

Aunque los bachateros son tildados de ser poco unidos en la industria discográfica, grabar con Romeo no era algo que algunos de ellos querían dejar pasar. El resultado ha sido un disco de colección, en el que Romeo ajustó cada tema al estilo de sus invitados para que se puedan lucir con sus voces, sus guitarras y algunos de sus músicos. Claro, también se siente el encanto de su acompañamiento y el toque perfeccionista que resaltan en las propuestas del intérprete nacido en Nueva York. “La verdad es que con todos los intérpretes me sentí muy cómodo”, sostuvo el multipremiado cantautor, una de las figuras de mayor popularidad en la industria discográfica latina.

Ese confort musical se siente desde el primero de los 12 dúos que le siguen a un intro con el que Romeo quiso exaltar su dominicanidad, tomando como base “Dominicano soy”. Con “Canalla”, Romeo y El Chaval brindan una entrada fuerte, quizás la pieza más contagiosa del repertorio de Utopía con los bachateros locales, para encender de inmediato el deseo del bailador. Pero “Payasos” tampoco tiene desperdicio. Príncipe y Rey de la bachata le cantan al amor imposible, a las penas con aroma de mujer, a la desazón que invade al corazón en una conversación entre dos hombres despechados por una misma fémina (Frank Reyes y Romeo). Otra combinación impecable en la que se ahogan las penas es “La demanda”. Y no era para menos con el toque del “cacique”, Raulín Rodríguez, quien ya había colaborado con el cantautor de 37 años, en “Debate de 4”.

Elvis Martínez también es una de las voces invitadas en este disco de lujo. La propuesta “Millonario” es un traje a la medida que Romeo ha confeccionado en colaboración con esta figura de primer orden de la bachata dominicana, quien acaba de celebrar 20 años de carrera.

Entre las 12 historias, vuelve a resurgir en el cancionero de Romeo la memoria de una boda a ritmo de “El beso que no le di”, cuya voz melancólica de Kiko Rodríguez le cae como anillo al dedo.

Una apuesta con mucho vigor, que pone de relieve el tono machista y la lírica de superar las adversidades del desamor, lo es “Ileso”. Teodoro Reyes le imprime su arrebatador acento, el mismo que le permitió entrar a las páginas de oro en la historia de la bachata a golpe de “Yo no pido” y “Vuelve con tu papá”, entre muchas más.

Pero el disco Utopía está cargado de otros temas valiosos que plantean una difícil elección de lo mejor. Esto por narrativas llenas de calidad, como la del maestro Joe Veras (“Amor enterrado”), o por la sólida entrega de Zacarías Ferreira (“Me quedo”), ambas salpicadas al estilo de Romeo. Sobre la base musical de Luis Vargas, cuyo sonido de la guitarra es inconfundible, “Los últimos” abren espacio a una bachata de confección más añeja entre estos dos reyes.

Lo que parecía imposible también se hizo realidad en este disco con el junte de Monchy y Alexandra en “Años luz”. Precisamente, según Romeo, “lo más difícil fue, honestamente, reunir a Monchy y Alexandra, pero no por ellos, sino por situaciones más de contratos y algunas cosas que tuvimos que resolver”.

El estreno más viejo del repertorio de Utopía es “Bellas”, el cual Romeo grabó con “El Mayimbe”, Anthony Santos, el pasado año. Sin embargo, la propuesta esperada por los seguidores es la que marcó el reencuentro de Aventura, “Inmortal”, que encabeza las plataformas digitales. Solo en YouTube, el videoclip supera los 28 millones de visualizaciones en tres días.

“Me alegra saber que a dos días (sábado) de su lanzamiento el disco está número uno, no solo la canción con Aventura, sino la producción completa, Utopía, en 18 países”, puntualizó el cantautor que acaba de tener su segundo hijo.