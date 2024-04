“Asalto en Progreso” se estrena el 2 de mayo tras ganar demanda

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Miguel Ángel Díaz Villalona, rechazó la demanda de derecho de autor interpuesta por GT Films y Cirilo Michael Toribio Corniel contra La Aldea Studio, Francisco de Jesús Disla Ferreira (El Indio), Anna Iris Gómez y el director Josell Hernández.

El juez de los Referimientos fundamentó su decisión en el entendido de que el derecho de autor se aplica a las obras producidas en torno a un hecho histórico, pero no otorga exclusividad sobre el hecho en sí.

La película «Asalto en Progreso» ya se acerca su estreno en las salas de cine del país a partir del próximo 2 de mayo.

«Esto significa que sobre un mismo hecho histórico, o hecho de notoriedad pública, como el asalto ocurrido en la entidad financiera, pueden surgir diferentes obras literarias o artísticas, siendo estas últimas las protegidas por el derecho de autor, no así el hecho histórico o de notoriedad pública ilustrado», estableció en la sentencia.

Utilizó como ejemplo las producciones realizadas sobre el trágico suceso del 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. «Todas estas obras cinematográficas versan sobre el mismo hecho y cada una de ellas, de forma individual, está protegida por el derecho de autor. Lo mismo ocurre con el caso que ocupa al tribunal, donde cada una de las obras cinematográficas tiene la protección del derecho de autor, pero el suceso del asalto ocurrido en la entidad financiera es de dominio público», afirmó.

Por medio de la demanda, GT Films y Cirilo perseguían sin fundamento jurídico que los productores se abstuvieran de “utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premiere de películas, proyectar películas, de marcas y derechos registrados, como la careta y sus colores reivindicados en ONAPI según registro de Marca Mixta de la ONAPI no. 232593, los registros de registro de la ONDA no. 0007059 y no. 000945, y derechos de autor cedidos por Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi Lora) a Toribio Corniel”.

Ante lo expuesto, el juzgado consideró que la demanda contra los productores de «Asalto en Progreso» carece de base legal. Con respecto a la solicitud sobre el uso de la máscara que utilizó el asaltante para penetrar al banco aquel 1 de marzo de 1993 , el magistrado consideró que el registro de la careta en la ONAPI es un «adefesio». «No se puede apropiar de algo que no le pertenece, ya que no confeccionó dicha máscara, la cual se utiliza en los carnavales y es un producto genérico importado desde China», puntualizó.

El filme “Asalto en Progreso”, dirigido por Josell Hernández, es una obra cinematográfica que fusiona drama, intriga y la cruda realidad de un suceso que dejó una marca imborrable en la memoria de la sociedad dominicana.

El largometraje cuenta con un elenco estelar de la industria cinematográfica dominicana, incluyendo a figuras destacadas como Pepe Sierra, María Castillo, Hony Estrella, Irving Alberti, Richard Douglas, Francis Cruz y Jochy Santos, entre otros destacados actores. Josell Hernández tiene grandes expectativas para su película, previendo que se convertirá en el drama más comercial de la historia del cine local. Con su enfoque en la resiliencia familiar, Hernández espera que el público se lleve un mensaje poderoso sobre el valor de la familia y la importancia de mantener la esperanza, incluso en circunstancias difíciles.