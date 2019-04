Ito Bisonó: Vamos a derrotar a quienes promueven antivalores y ataque a la familia

Bogotá, Colombia.- El candidato presidencial, Víctor –Ito- Bisonó, durante su participación en la III Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, manifestó que el derecho a la vida es el primer derecho humano y pilar de la civilización, por lo que su defensa constituye uno de los mayores compromisos que puede tener cualquier servidor público.

“La familia como institución atraviesa en estos tiempos una grave crisis, que motivada por los antivalores, promueve su destrucción. Como hombre de fe apuesto a que para transformar la sociedad debemos defender la familia. En estos tiempos estamos llamados a hacer grandes transformaciones, para ello es importante la unión de quienes ponemos a Dios por delante de manera sincera, para salvaguardar la dignidad de los ciudadanos”, declaró Bisonó durante su ponencia en el evento que reunió en la capital colombiana a representantes políticos de América Latina y Europa entre los días 4-5 de Abril.

Participaron además como exponentes el Dr. Álvaro Uribe, ex Presidente de Colombia; Julio Borges, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela; Katalin Novak, Ministra de Familia y Juventud de Hungría; Jaime Mayor Oreja, eurodiputado y ex Ministro de Interior de España, así como José Antonio Kast, candidato presidencial chileno, entre otros.

“En la República Dominicana, actualmente nos dirigimos hacia un proceso electoral, el cual por diversas razones, implica un fin de ciclo en lo político, económico y social. Quienes compartimos valores, tenemos la responsabilidad de estar presentes en este momento de transición, enarbolando con plena identidad la bandera de la vida y la familia. Claudicar hoy, es permitir que la base sobre la cual se fundaron nuestras sociedades se derrumbe. Para construir una sociedad de respeto, más justa, humilde y honesta, estamos convocando a los jóvenes, hombres y mujeres de buena voluntad, teniendo claro que solo juntos podremos marchar hacia delante. Vamos a derrotar a quienes promueven los antivalores y atacan la familia”, concluyó el aspirante presidencial.