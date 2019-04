Fiscalía detiene al payaso Kanqui a su regreso al país

Santiago. Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanqui, fue apresado la noche del lunes por el fiscal José Francisco Núñez y miembros de la Policía Nacional, al llegar al país por el Aeropuerto Internacional del Cibao.



El popular payaso, acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de varios menores de edad, llegó en el vuelo 37 de Jet Blue, procedente de New York a la terminal aérea, y fue sacado por la parte de atrás en una yipeta Toyota 4Runner, Placa G340513, color blanco, vehículo en que llegó el fiscal, burlando a la prensa que allí esperaba.

Ya en la fiscalía, Núñez Morel declaró que salió del país a cumplir unos compromisos de trabajo, y que su vuelo estaba pautado para regresar el jueves, pero dada la situación él mismo fue al aeropuerto y cambió su vuelo. “Nadie me ha maltratado, quiero que mi familia lo sepa, y que la gente que me ha seguido, tengo 37 años de edad, y desde los 12 estoy trabajando, formando mi personaje, y quiero que sepan que no he atentado contra mi vida, ni nadie me ha maltratado, ni muchas cosas de las que se ha dicho, pero ya en su momento hablaremos”, expresó quien le da vida al popular personaje Kanqui.

Colaborará

Al ser cuestionado sobre la red de pornografía infantil, de la que supuestamente forma parte, Kanqui dijo que eso le preocupó bastante, y a la vez le alivia un poco, porque no tiene nada que ver con eso, y dijo que hay forma de demostrarlo, ya que quien pudo haber hecho ese negocio tuvo que haberlo enviado por un correo, por un celular, retándolos a que lo prueben.

“Yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento, estoy consciente de que esa red no tiene nada que ver conmigo”, expresó Núñez Morel, al tiempo de decir que lo que más le preocupa en estos momentos es su familia, “mis hijos han sido muy afectado con esto, mi madre, mis hermanos, mi padre, toda mi gente que me ha estado apoyando”.

El fiscal José Francisco Núñez dijo que al apresado sus derechos le han sido garantizados, y tiene dos abogados allí.

“Constitucionalmente le hemos garantizado todos sus derechos, y ya que se defienda en los tribunales, pero como fiscalía le vamos a conocer medida de coerción, que es lo que procede ahora”.

Dijo que solicitarán a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le sea impuesta la medida de coerción consistente en prisión preventiva, al tiempo que dijo cuenta con varias evidencias que lo vinculan a los graves delitos que habría cometido contra los menores de edad.

Unión de Payasos pide investigación exhaustiva

La Unión de Payasos Dominicanos y la Asolación de Payasos Dominicanos olicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso de Kanqui, quien forma parte de esas entidades.Asimismo, reprobaron cualquier acción que afecte la integridad de los niños y apuntaron que desde sus inicios los payasos están llamados a ser entes emocionales positivos de la sociedad en especial para la niñez.