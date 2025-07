San Francisco de Macorís. Consternación, indignación y un clima de tensión se vive en la comunidad La Paja, en la salida hacia Tenares, tras el hallazgo del cadáver decapitado de un hombre identificado como Fernando Martínez, encontrado dentro de su vivienda la tarde del sábado.



El cuerpo de la víctima con múltiples signos de violencia ,fue localizado en condiciones atroces, lo que ha estremecido a todos los que residen en la comunidad de La Paja ya que la cabeza fue separada del cuerpo, según confirmaron autoridades que acudieron a la escena del crimen.



De inmediato, comunitarios señalaron a varios ciudadanos haitianos que residían en la parte trasera de la casa de Martínez como los presuntos responsables del horrendo hecho, mientras algunos munícipes aseguran que, tras ocurrir el crimen, todos los extranjeros abandonaron la zona, desatando aún más sospechas.



“Aquí no va a vivir un haitiano más, si las autoridades no los sacan, lo vamos a hacer nosotros, y de mala manera”, expresó con firmeza uno de los vecinos de la víctima, evidenciando el nivel de tensión y repudio generado por el caso.



De acuerdo con testimonios Martínez había tenido conflictos previos con los ocupantes de la parte trasera de su propiedad, presuntamente por disturbios y ruidos constantes que afectaban la convivencia en el sector.



La población exige una respuesta rápida y contundente de las autoridades ante lo que califican como un acto de extrema barbarie. Líderes comunitarios han pedido no solo justicia, sino medidas inmediatas sobre la presencia de extranjeros ilegales en la zona, advirtiendo que el ambiente está cargado de tensión y puede escalar. Este crimen se suma a una creciente preocupación nacional por hechos violentos donde se involucran ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad, la convivencia y el control fronterizo. Miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) hicieron el levantamiento del cuerpo, para los fines legales correspondientes.