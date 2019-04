Leonel: En 2015 acepté la reforma por la unidad del partido, pero una segunda vez no es posible

El expresidente Leonel Fernández declaró que por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aceptó la reforma a la Constitución en el 2015 a pesar de que no estaba de acuerdo con el proyecto, pero que una segunda vez no será posible.

Advirtió que llevará la lucha hasta el final porque “estoy seguro que venceremos” porque tiene “la razón histórica y tenemos la verdad”.

“En el año 2015, nosotros en aras de mantener la unidad del partido, aun estando en desacuerdo, lo aceptamos, una segunda vez no es posible porque lo que pone en riesgo es la democracia en la República Dominicana por tanto es una lucha que llevaremos hasta el final y estoy seguro que venceremos porque tenemos la verdad histórica, porque tenemos la verdad y porque eso es en realidad lo que beneficia a la República Dominicana”, aseguró.

Sostuvo que el objetivo de toda Constitución por poner límite al ejercicio del poder y que si a alguien no le gusta no debe intentar cambiarla para su beneficio personal. “En esta fase el tema es el respeto a la Constitución de la República porque toda Constitución en el fondo lo que establece es el límite al ejercicio del poder y si alguien no está de acuerdo no es para que usted la cambie para ajustarla a su beneficio personal porque toda la legislación tiene que hacerse para el bien común no para el beneficio personal”, declaró durante una actividad la noche del martes con empresarios.

Sostuvo que donde no hay estabilidad política no hay nada porque no hay crecimiento económico ni estabilidad de nada. “Se requiere como premisa que exista estabilidad política, democrática, lo que quiere decir que ese sistema representa la voluntad del pueblo y las reglas del juego del sistema democrático están en la Constitución y eso es intocable y eso es irrenunciable, de modo que ahí estaremos hasta el final para dar nuestra batalla que con el respaldo mayoritario del pueblo vamos a salir triunfal”, apuntó.