Welin Gabriel se proyecta en el género de la salsa

Promociona la canción “Yo no te boté”, de su álbum “Soy como quise ser”

SANTO DOMINGO.- Con un concepto romántico y una música para los tiempos de hoy, el joven cantante Welin Gabriel se abre camino en el género de la salsa, ritmo que lo ha contagiado por años y hoy ya tiene su propio proyecto.

Su más reciente corte musical se titula “Yo no te boté”, canción que cuenta con un video, con el cual está reforzando la promoción del mismo y se encuentra en YouTube.

Se trata de una canción muy romántica, con buenas letras y unos arreglos musicales contagiosos, por lo que el artista confía en el éxito de esta canción, confiado además en su talento y el auge que tiene la salsa en este momento.

“Estoy muy feliz con este proyecto, pero no solo interpreto salsa, también me gusta la balada, puedo cantar bien un buen merengue y una bachata, así como otros géneros musicales”, expresó Welin.

En 2011 decidió emprender su proyecto como solista y fue así como logró grabar su primer álbum musical titulado “Soy como quise ser”, del que se desprenden las canciones “Yo no te boté”, “Si no es contigo”, “Soy como quise ser”, “Vete con el sol”, “Me gusta”, “Hasta ya no respirar” y “Por ella”, entre otras.

En la actualidad es considerado una de las voces más afinadas de la salsa, lo que se puede apreciar en cada una de sus canciones.