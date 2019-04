Portes ve positivo que Kanqui esté contento “porque así no se suicida”

Félix Portes, abogado de las presuntas víctimas de abuso sexual de Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanqui, dijo este viernes que está bien que el imputado haya salido contento de la audiencia donde le impusieron prisión preventiva, porque así no se suicida y enfrenta el proceso.

“Está bien que esté contento porque así no se suicida y así enfrenta el proceso, porque no queremos que él suicide, queremos que él dure 20 años o 10 años presos”, manifestó Portes al ser abordado por la periodista Deyanira López, de CDN, canal 37.

Núñez Morel salió del tribunal donde le impusieron tres meses de prisión preventiva dando saltos. Los periodista le preguntaron si estaba celebrando y él contestó “estoy celebrando algo, hay algo de lo que se me acusaba…. no tengo nada que ver con lo de la red que se decía…. no tengo nada que ver con eso”.

Portes consideró que tal vez el imputado se comporta así por ignorancia.

Dijo que psicológicamente es entendible que una persona a la que se le imponga prisión preventiva salga alegre, si desconoce lo que es la ley.

“Pero él va a entender cuando esté en Rafey Hombres la magnitud y la seriedad de la situación”, manifestó el abogado.

Portes se mostró satisfecho con la medida de coerción impuesta a Núñez Morel.

Dijo que en la audiencia comparecieron tres de las cuatro alegadas víctimas del imputado.

“La jueza vio esto como muy positivo, como un acto de responsabilidad, que ya pasa de ser rumor público a ella tener de frente a las víctimas y testigos directos de los hechos que se imputan”, agregó.