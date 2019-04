La Contraloría  actualiza marco normativo de control interno para el sector público

La Contraloría General de la República (CGR) actualizó las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de primer grado y generó las normas de segundo grado con sus respectivas declaraciones técnicas iniciales.

Esto permitirá a las entidades comprender e implementar con mayor facilidad el marco normativo de control interno en las instituciones públicas bajo el ámbito de la Ley 10-07.

Con esta actualización se simplifican procesos, al reagrupar de 39 a 17 los elementos principales de control requeridos en el marco legal, beneficiando la interpretación y aplicación por parte de las entidades públicas.

Ajuste de normas en sintoniza con accionar del gobierno

Esta acción, que va en sintonía con las directrices del gobierno del presidente Danilo Medina, fue puesta en marcha por el contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño Santana, quien destacó el impacto positivo que tendrá esta actualización en los sistemas de control interno de las instituciones del gobierno.

El ajuste de este marco normativo se realizó atendiendo el debido cuidado y acatamiento del marco legal vigente y el proceso de autodiagnóstico e implementación que las entidades públicas han llevado a cabo hasta ahora.

A la vanguardia de las mejores prácticas

Con esta adecuación, la República Dominicana se coloca a la vanguardia de las mejores prácticas en materia de control interno, indicó Caamaño Santana.

Las NOBACI, fueron adecuadas tomando como referencia el Marco del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Coomission (COSO), en su versión 2013.

El Marco COSO 2013, es la versión actualizada disponible y constituye la referencia mundial ampliamente aceptada, tanto en el entorno empresarial como en el sector público, por representar un compendio de mejores prácticas internacionales en materia de control interno.

Cumplimiento del marco legal vigente

Esta nueva versión incluye por primera vez, las normas básicas generales de segundo grado mediante las cuales se desarrollan los elementos principales de cada uno de los componentes del proceso de control interno, incluyendo sus respectivas declaraciones técnicas iniciales.

Con estos dos nuevos elementos se procura brindar un mayor entendimiento para su implementación por parte de las entidades públicas y con ello el cumplimiento del marco legal vigente.

Normas disponibles en la página web de la Contraloría

La segunda versión de las Normas Básicas de Control Interno están publicadas en la página web de la Contraloría www.contraloria.gob.do en la sección NOBACI.

Resolución No. 001-19

Las Normas Básicas de Control Interno del Sector Público Dominicano, actualizadas respecto al Marco COSO, en su versión 2013, fueron emitidas mediante resolución No. 001-19, por la Contraloría General de la República, con la cual queda derogada la resolución 001-11 y se mantiene vigente la 001-17 que establece y fija plazo para la implementación de las NOBACI, con excepción de su artículo sexto relativo a la vigencia.