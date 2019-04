Reflexionemos

Cápsula cultural de Semana Santa: Cuando en el año cero el arameo empezó a morir, esa fue la primera palabra que a la gente se le olvidó. Y quien no lo crea debe saber que Cristo ha dedicado toda su vida, antes y después de que lo crucificaran (y, después de su muerte terrenal, todos los que han difundido su ejemplo y enseñanzas en todas las iglesias cristianas) a pedirle eso a la gente antes de empezar los días de juerga irrefrenable de cada Semana Santa. ¡Pero…qué va! En estos dias de vamuarriba con to el pie no reflexiona ni el más reflexivo de los reflexivos.