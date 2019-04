Wellington Arnaud le pide a Nicolás Maduro salga del cuerpo de Danilo Medina

Santo Domingo.- El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, dijo que prueba de que el país se encamina hacia una dictadura es el control de la información que maneja la Presidencia de la República, la salida de varios periodistas de medios de comunicación porque no van cónsonos a los intereses del Gobierno, así como el más reciente intento de manejar a su antojo las decisiones del Tribunal Superior Electoral.

Arnaud precisó que resulta insólito que esta administración del presidente Danilo Medina no tenga ningún parámetro para atacar a la Iglesia Católica que tanto bien le hace a las familias dominicanas, por el simple hecho de decir la verdad, refiriéndose a lo externado por Monseñor Francisco Ozoria, de que “si el país no despierta y cambia, se encamina hacia una dictadura”.

“Ahora vemos como los promotores de la reelección se agrupan como asociación de malhechores para embestir la Iglesia Católica porque ha dicho la verdad y ahora hasta le exigen a que forme su propio partido político”, puntualizó.

Arnaud recordó que el Sermón de las Siete Palaras se ha convertido en un espacio democrático de críticas constructivas que busca enderezar lo torcido de la sociedad y que llama a la reflexión a los funcionarios para que actúen en pro del bien común y no del interés particular, y por eso el aspirante presidencial considera que es injusto “que ni eso se respete”.

Wellington Arnaud pidió apoyo para la Iglesia Católica porque es un patrimonio invaluable que contribuye positivamente con la formación en valores de las familias dominicanas.

Dijo que el Sermón de las Siete Palabras durante este Viernes Santo representa un grito de alerta dirigido a todos los responsables de instituciones del Estado para hacer conciencia de la urgencia de encarar con seriedad los problemas que enunciaron los sacerdotes católicos.

El Precandidato manifestó que “lo mucho hasta Dios lo ve” y que, por eso, el Sermón de las Siete Palabras enfiló sus cañones en contra de la corrupción, la desidia de los funcionarios para resolver los principales problemas que afectan a los dominicanos.

“Es cierto que tenemos una justicia simulada, una justicia que está armada para garantizar que ningún miembro del PLD sea juzgado como merece por los actos de corrupción y por eso la aberrante la designación de un funcionario público, miembro del partido gobernante para dirigir la Suprema Corte de Justicia, todo para garantizar siete años de impunidad. Es cierto que las escuelas que se construyen con el dinero del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, son infraestructuras de mala calidad que no soportan un temblor, ni una llovizna para que de inmediato se caigan o se agrieten sus paredes”, expresó.

Wellington Arnaud precisó que las acciones del presidente Danilo Medina para permanecer en el poder solo van en desmedro del libre juego de la democracia y eso debe servir de termómetro para alertar que el país no termine como Venezuela, donde no hay división de poderes, no hay libertad de expresión, hay control absoluto de los medios de comunicación, la delincuencia está a sus anchas y la inflación está en niveles insuperables.

“Ya es tiempo que el presidente Danilo Medina entienda que en el país hay sectores y hombres valientes que no permitirán que trate la Constitución como si fuera un pedazo de papel y que evitarán a toda costa que República Dominicana termine como la hermana Venezuela”, externó.

Es por esto que Wellington Arnaud invitó al pueblo dominicano a escuchar lo expresado por el Papa Francisco, que se pierda el miedo, “es tiempo de despertar y perder el miedo para enfrentar las pretensiones de dictadura del Partido de la Liberación Dominicana y acompáñenme a recuperar nuestro país”, concluyó.