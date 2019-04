Hipólito advierte candidaturas son de quienes ganen

El expresidente Hipólito Mejía y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió que defenderá las candidaturas de quienes las ganen “porque hay muchos que aspiran a la reserva”.

“Hay quienes digan, yo no voy a tener problemas para que me seleccionen del grupo de reservas, ¡pues no! El que vote y tenga sus números a nadie absolutamente a nadie se le va a quitar, porque yo voy a pelear por eso, para que no se irrespete el liderazgo que tiene”, advirtió el político.

Reiteró que ganará la convención y para eso trabaja doce y 13 horas diarias. “Eestoy en la calle doce y trece horas diarias y voy a seguir y para ganarme las elecciones van a tener que darme un toletazo en el cabeza bien duro, a mi hay que ganarme en la calle del medio, pero para eso hay que inscribir a la gente en el PRM”, instó a sus seguidores.