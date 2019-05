Gilberto Santa Rosa quiere apadrinar y producir para urbanos

Con más de 40 años en la música, al salsero Gilberto Santa Rosa le gustaría apadrinar y producir un álbum para los cantantes urbanos en busca de que estos artistas puedan lograr una buena musicalización.

Durante un encuentro con la prensa, donde ofreció detalles del concierto “El Amor de los amores”, que ofrecerá los próximos días 24 y 25 de mayo, en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”, Santa Rosa expresó que si lo logra sería una de las “figuras grandes” en dar el primer paso a favor de ese género.

“Me gustaría mucho producir para un artista urbano tratando de buscar la musicalización. Si yo puedo conseguir que un urbano haga eso llevaría un mensaje bonito, que una de las figuras grandes pueda dar el primer paso”, indicó.

Con relación a esta idea, manifestó que sería un reto para su carrera, porque es “difícil componer algo que no se parezca a Gilberto Santa Rosa”.

Aunque el “Caballero de la salsa”, como también se le conoce, “respeta el gusto de cada cual” para hacer música, sostuvo que no fusionaría su música con el trap, porque está muy desligada de la salsa.

“Es un asunto de estilo, yo no critico a nadie que tenga lo que tenga que hacer y escuche lo que quiera escuchar, yo no me atrevería, pero lo demás, con mucho gusto, pero en términos de yo hacer una colaboración con alguien evidentemente tenemos que ser afines”, manifestó.

El intérprete de éxitos como “Que alguien me diga”, “Conteo regresivo”, “Conciencia”, “Sin voluntad” y “Perdóname”, entre otros, también valoró que los urbanos sean de los primeros en hacer colaboraciones con sus colegas y con intérpretes de otros géneros musicales y recordó que en tiempos anteriores era casi imposible que exponente nuevo hiciera un featuring con uno establecido aunque pertenecieran a la misma compañía disquera.

“El manejo de esos artistas era muy elitista y un baladista famoso no cantaba con un salsero. Esta gente (los urbanos) lo pusieron todo muy simple hasta la parte técnica del negocio que es lo más difícil… eso enriquece la industria”, expresó el salsero puertorriqueño que ha grabado junto a Yandel, Pablo Milané, Ricardo Arjona, Ednita Nazario y los dominicanos Milly Quezada y José Alberto El Canario, entre otros.

Concierto

La presentación del también denominado “El Caballero de la Salsa” forma parte de su gira “Amor de los amores” que inició en febrero pasado y llega al país de la mano de la empresa Big Show Pro.

En cuanto al show que ofrecerá en República Dominicana, Gilberto Santa Rosa dijo que la música será la estrella y que entregará al público las canciones que han sido éxitos en el país y temas que la gente hace tiempo que no escucha como “Vino tinto”, porque es una de las más solicitadas.

“Nunca he tenido por norma hacer un concierto con música nueva, porque la gente va a los concierto a emocionarse y a mí me emociona verlos emocionados (…) Por eso es que las canciones son las estrellas del show”, expresó.

El salsero boricua apuntó que no llevará invitados como en ocasiones anteriores