Embajador de Venezuela en Italia presenta renuncia por problemas económicos

Roma, 21 may (EFE).- El embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, renunció a su cargo en una carta dirigida al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y después de que hace algunas semanas denunciara los problemas económicos que atravesaba la embajada, confirmaron este martes fuentes de esta sede diplomática.

Rodríguez, de 77 años, quien ejerció como fiscal general y también como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en su misiva dice estar siempre al lado de la causa de Maduro, aunque reconoce que se ha “aferrado al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno”.

“Puede usted estar seguro que cantando enfrentaré cualesquiera de las muertes que me esperan ¡Ya no aguanto más! Se ha irrespetado la Embajada donde lo represento, y tengo 77 años”, argumenta en su decisión, que asegura es “definitiva”.

Agrega además que abandona su cargo en una difícil situación económica.

“Me voy (del cargo) sin rencores y sin dinero. Mi esposa acaba de vender las prendas que le regaló su exesposo, para poder mantenernos frente al bloqueo norteamericano. Estoy intentando traspasar el vehículo que compré al llegar a la Embajada y, como usted sabe, no tengo cuenta bancaria, porque los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja”, explica en la misiva.

El embajador, que dice que ahora se dedicará a ser un “abuelo”, informó el pasado 7 de mayo en una rueda de prensa que “debido a las medidas adoptadas por bancos internacionales para estrangular al Gobierno de Caracas y que impiden la transferencia de fondos deben tres meses de alquiler” y “once empleados locales de la embajada llevan cuatro meses sin recibir su salario”.

El bloqueo bancario ha paralizado un acuerdo de asistencia médica que Venezuela tiene suscrito desde hace 9 años con la organización italiana ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula Ósea), por el que pacientes venezolanos, especialmente niños, reciben tratamiento en hospitales italianos y que ha dejado una deuda pendiente de casi 9 millones de euros, explicó el embajador. EFE